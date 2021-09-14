На сесії Генасамблеї ООН буде розглядатися питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"

Наприкінці вересня у місті Нью-Йорк (США) відбудеться 76-а сесія Генеральної асамблеї ООН, у рамках якої, зокрема, обговорять питання Криму. Тим часом, президент України Володимир Зеленський ще не визначився з форматом своєї участі у засіданні.

Своїми думками на цю тему на власній сторінці у Facebook поділився політолог Віктор Бобиренко.

"Одіночєство в сєті

Таку книгу Януша Вишневського я колись прочитав і рекомендую вам.

Самотність в мережі.

Подумалося так про Володимира Зеленського.

Червоною ниткою в книзі подається ідея того, що з усього, що є на планеті «вічного» — найкоротшою є любов.

Ну в кого з нас не було кількох «вічних кохань»?

А якщо взяти ширше – у кого не було великої любові до політиків?

Ось тут, правда, буває довго. Я знаю дядька, ровесника Юлії Тимошенко, який її десь з 1998 року обожнює і любить платонічною любов’ю. Але голосує реально. Для нього усі падлюки, а вона — свята.

Але це рідше виключення, ніж правило.

А для Володимира Олександровича – любов глядачів і оплески – головний наркотик. Він не може без любові і слави.

Ну поїде він на цю величезну тусу лідерів країн. Там одних президентів очікується до сотні. Загубишся.

І шушукатися будуть за спиною. І напруживши вухо можна буде почути, як говорять два лідери:

- Ну і як думаєш, насправді грав на роялі чи імітував?

- Ні, я таких знаю. Він все імітує. Навіть реформи.

Володимир Олександрович почуватиметься самотнім. Коли ти знаєш про себе (та в Україні кругом і розказують) що ти Найвеличніший – хто може бути рівним тобі?

А раз ти вищий за інших – ти неминуче самотній.

Ну і тема покинутості у Зеленського останнім часом звучить сильно. Вимагають у нього казна-що.

Намагаються на розтяжку посадити. Бо здати старого друга Коломойського – це отримати щоденну плюху від 1+1.

То в НАТО не беруть, то в ЄС. А він же ж себе від України не відділяє. Тому якщо він сильний – і Україна теж. Тому і звучить від нього:

- Без України НАТО буде втрачати, без України ЄС буде потроху слабшати.

Або:

- Хочете таких міцних партнерів? – так запрошуйте нас, а не так як воно відбувається зараз.

Тут явно виражена самотність. Найвеличнішого не беруть в клуб успішних. Мало того – тут, на відміну від Банкової – ніхто не хоче вважати його Найвеличнішим.

Тому і не поїде Володимир Олександрович на президентську тусу. Хай плачуть президенти.

Заодно і вмиються росою місцеві критикани. Які зараз насміхаються: ось, поїде Вовчик гроші випрошувати. А там якийся Макрон його за щічку посмикає, а хтось німецькою: «Зер гут, Вольдемар, зер гут».

Тому і приготували Дмитру Кулебі байку в Офісі президента та заставили озвучити:

- Президенту важливо, щоб кожен його візит був змістовним і результативним.

І піпл має закивати головами: ну да, наш не такий. Він безцільно не те що в Нью Йорк, він навіть в Катар просто так, щоб було, не ткнеться.

А от я так не вважаю.

На сесії Генасамблеї ООН буде розглядатися питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

І тут потрібно, щоб на цьому питанні закцентував світову увагу президент України.

Так-що відмаз Кулеби – не проходить випробування на серйозність.

Володимире Олександровичу – їдьте.

А те, що насміхатимуться чи дружити не зватимуть – то нічого. Дома арахамії це все компенсують.

Ну і відосік класний там можна зняти.

А Подоляк підсуєтиться, щоб склалося враження – що самотнім президент там не був.

Ну і вигуляти офіс президента пора. Душ так 30-ть із собою взяти.

Бо давно селфі з Америки не бачили.

Їдьте!", — написав Віктор Бобиренко.

Варто зазначити, що прес-секретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом" заявив, що Володимир Зеленський планує взяти участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, однак він ще не визначився у якому форматі. За словами Никифорова, летіти у Нью-Йорк Зеленський буде у випадку, якщо будуть серйозні попередні домовленості про зустрічі та підписання документів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, після провалу судової реформи Зеленський вирішив зібрати у себе суддів і послів країн G7.