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Давай зустрінемось. Правда я хворію. У мене "Дельта"

Автор
Сергій Іванов
Дата публікації
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Автор
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Коронавірус Новина оновлена 14 вересня 2021, 19:49
Коронавірус

Деякі українці готові проводити особисті зустрічі, навіть знаючи, що інфіковані коронавірусом.

Незважаючи на активне поширення в Україні коронавірусу штаму "Дельта", серед громадян залишається багато людей, які вперто продовжують не сприймати хворобу серйозно.

Діалогом з такою людиною поділився блогер і журналіст Сергій Іванов.

"Дзвонить знайома:

- Привіт, можемо зустрітися? Є питання по роботі.

- Привіт, так.

- Єдине, я хворію трохи, але почуваюся добре.

- Чим хворієш?

- "Дельтою". Нічого надзвичайного. Трохи слабкість і все.

- Чим?!

- "Дельтою". Але ти не переживай — мені краще.

- Я не переживаю. Але зустрічатися не буду з тобою.

- Та припини. У мене майже без симптомів.

- Дорога моя, при всій повазі — ні. Якби ти хворіла на щось рутинне — грип, «свинку» або трипер — я б без проблем зустрівся з тобою. Але "Дельта" — це навіть для мене надто ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА х***я. Вибач.

Образилась", — написав він.

Як повідомлялося раніше, вчені розповіли, коли у людей є найбільші шанси заразитися коронавірусом.

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