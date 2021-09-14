Давай зустрінемось. Правда я хворію. У мене "Дельта"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 17
Деякі українці готові проводити особисті зустрічі, навіть знаючи, що інфіковані коронавірусом.
Незважаючи на активне поширення в Україні коронавірусу штаму "Дельта", серед громадян залишається багато людей, які вперто продовжують не сприймати хворобу серйозно.
Діалогом з такою людиною поділився блогер і журналіст Сергій Іванов.
"Дзвонить знайома:
- Привіт, можемо зустрітися? Є питання по роботі.
- Привіт, так.
- Єдине, я хворію трохи, але почуваюся добре.
- Чим хворієш?
- "Дельтою". Нічого надзвичайного. Трохи слабкість і все.
- Чим?!
- "Дельтою". Але ти не переживай — мені краще.
- Я не переживаю. Але зустрічатися не буду з тобою.
- Та припини. У мене майже без симптомів.
- Дорога моя, при всій повазі — ні. Якби ти хворіла на щось рутинне — грип, «свинку» або трипер — я б без проблем зустрівся з тобою. Але "Дельта" — це навіть для мене надто ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА х***я. Вибач.
Образилась", — написав він.
Як повідомлялося раніше, вчені розповіли, коли у людей є найбільші шанси заразитися коронавірусом.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-