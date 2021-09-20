Наші заробітчани стимулюють зростання чужих економік

Країні потрібен свій амбітний план для поліпшення економіки.

Україна має низький рівень розвитку економіки, через що громадяни виїжджають на роботу в інші країни, і тим самим сприяють їх прогресу.

Про це в неділю, 18 вересня, на сторінці в Facebook пише директор з інвестицій та стратегії в ТОВ "ТітанЕра" Анатолій Амелін.

"Ми вже остаточно програли, або є шанс?

Напевно, Ви чули, що в цьому році світова економіка зросте на рекордні 5,6% !!!

https://cutt.ly/nEaPj7Y

Це будуть найвищі темпи відновлення після рецесії за останні 80 років, говориться в звіті Всесвітнього банку.

Так, це відновлення після пандемії, відкладені проекти 2020 року і нові проекти, що стимулюють ріст економік різних країн.

З огляду на, що це "середня температура по лікарні" це дуже велика цифра, адже розвинені країни ростуть в середньому на 1% максимум 2% в рік.

Країни, що розвиваються на 5% — 8% і навіть 12% в рік.

Україна відноситься до останніх, але ...

У 2021 року ми виростемо всього на 3,4%

https://cutt.ly/yEaPkYx

Уявляєте гоночну трасу, де держави змагаються в суперечливість розвитку, все мчать вперед, налаштовуючи свої економіки, а Україна ... Україна теж їде, відстаючи від усіх ... навіть від своїх сусідів.

Польська економіка виросте на 4,6%

https://cutt.ly/iEaPljT

Росія виросте на 4,2%

https://cutt.ly/rEaPlVp

Туреччина 5,6%

https://cutt.ly/REaPzIf

І позиції України — повний провал.

Якщо зазирнути трохи далі, то:

- Країни, економіка яких розвивається швидше, створюють більше робочих місць

- Більше робочих місць створюють конкуренцію та працю

- конкуренція за працю призводить до висмоктування трудових ресурсів від сусідів

За даними опитування OLX Робота, в 2021 році 63% українців, які шукають роботу, планують працювати за кордоном або розглядають такий варіант. В топі європейських країн, які залучають більше, виявилися Польща (її розглядає 50% опитаних), Чехія, Німеччина, Литва і Словаччина.

https://cutt.ly/hEaPxmH

Дослідження показує, як і в минулому році, стабільну тенденцію виїзду з України молодого, працездатного населення — у віці до 39 років

https://cutt.ly/bEaPcq4

Польща готує масштабні податкові пільги для заробітчан, які планують залишитися в цій країні мінімум на чотири роки.

https://cutt.ly/uEaPcXk

Активно українських заробітчанин привертає Угорщина

https://cutt.ly/UEaPvHT

Не відстає Німеччина

https://cutt.ly/CEaPbac

Українці працюють у Великобританії, країнах Балтії, Греції, Іспанії, Італії ...

Уряд, Нацбанк радістю рапортує, що заробітчани в Україні вже в поточному році перерахують більше $ 13 млрд ...

https://cutt.ly/YEaPnaA

Створюючи там (не в Україні) ВВП мінімум на $ 35- $ 40 млрд

А уряд не думає, що наші заробітчани і стимулюють зростання чужих економік, які вимагають ще більше українських трудових ресурсів?

Так ось, в світі йде не гонка, йде війна.

Війна на виживання, в якій гарні всі методи.

Західні домінанти мають свій порядок, наші сусіди свою, але все прагматично борються за виживання в агресивному капіталістичному світі використовуючи всі доступні заходи:

- Протекціонізм (так, США це робить ефективніше інших, не відстає Німеччина, Китай, Росія ...)

- Фінансові інструменти (друк грошей, зростання держвидатків своїх країн в кредит, стимулювання власного внутрішнього споживання, фінансова експансія.

- кредитування слабких для покупки у себе ж продукції. У підсумку сильні стимулюють свою економіку, створення у себе робочих місць, створюючи собі ж ВВП, а слабкі влазять борги, погіршують сальдо торгового балансу і Додатково навантажують бюджет пролітними розсолами.

- Вільна торгівля. Так, це теж інструмент, адже ви відкриваєте свій ринок тим, хто має більш ефективне виробництво за рахунок недоступним вам технологіям, має нижча собівартість за рахунок недоступних вам кредитів.

У підсумку, сильні стають сильнішими, слабкі — поступово розгубляться, входячи під протекторат сильних

І сила в даному контексті це не гроші, це воля!

Це воля побудувати сильну країну, воля мати свій план і не танцювати під чужу дудку, воля брати на себе відповідальність.

А що Україна запитаєте ви?

- Україна збільшує експорт сировини з якого в розвинених країнах створюють продукт з високою доданою вартістю

- Україна збільшує експорт трудових ресурсів

- Україна збільшує експорт мізків. Те ж хвастощами IT сектором в своїй основній масі є аутсорсингом продуктових світових компаній. Не в Україні їх центр прибутку)

Ми навіть свій план (стратегію) не змогли затвердити.

У березні 2021 року Кабмін уперше історії України прийняла довгострокову стратегію.

https://cutt.ly/1EaPn3K

але:

- вона до цих пір не валідована Верховною Радою. Коли Кабмін зміниться будемо нову приймати?

- В її виконання до сих пір немає кроків по залученню інвестицій, стимулювання економіки (не на папері, а реальних). Хто не згоден покажіть приклади.

- У нас немає інвестиційної стратегії,

- Ні стратегії розвитку людського капіталу,

- Ні міграційної політики

- У нас немає жодної відповіді на питання чому інвестор повинен вибрати Україну, а не Польщу, Угорщину, Туреччину, ОАЕ ... в чому ми виграємо конкуренцію у них? За капітал і за людей?

У нас є вільні економічні зони як в Польщі, Туреччині, Еміратах і ще більш ніж в 100 країнах?

У нас є нульові податки як в Туреччині, ОАЕ

У нас є компенсація інвестицій як в Угорщині

У нас є податок на виведений капітал як в Естонії, Польщі, Латвії, Грузії, стимулюючий інвестиції?

Чим ми конкуруємо? Відставання в економічній гонці — це діагноз.

Що робити?

Є два сценарії:

1. Продовжувати в тому ж дусі.

- Відставати від усіх

- Чекати від’їзду основної маси працездатних

- Погіршувати умови бізнесу (податки, регулювання, корупція)

- Вибирати у інвесторів власність

- Закривати очі на відсутність правосуддя (точніше воно є, але по двінку)

- Дочекатися в 2025-2026 році колапсу державних фінансів коли підвищення перед виборами пенсій буде нічим покривати, а зростання податків призведе до масових протестів і переносу бізнесів в інші країни

- І це я не говорю про регіональних князьків, які на Київ перестануть дивитися і про північного сусіда, який сидить в засідці.

Запам’ятайте. Рубікон 2025-2026 рік ..

2. Другий сценарій. Прискорений розвиток і вʼязування в боротьбу за виживання

- Первинний свій амбітний план.

- ВВП Польщі в 2030 році буде більш $ 1 трлн, ВВП України близько $ 400 млрд (це в рамках стратегії Кабміну 2030 якщо буде виконуватися). Питання, як з таким сценарієм нам конкурувати і конкуренція чи це?

- Потрібно ставити мету мати номінальний ВВП не менше $ 1 трлн (5-ти разове зростання номінального ВВП з урахуванням інфляції і девальвації і 3,5 кратне зростання реального ВВП)

- Якщо ми хочемо в 3,5 рази підняти реальний ВВП, нам потрібно в 3,5 рази підняти продуктивність праці. А це цифровізация, автоматизація, роботизація, нові технології (у всіх секторах).

- Нові технології це інвестиції.

- Інвестиції це стимули, правила і безпеку. При чому краще, ніж у всіх наших конкурентів.

- Правила і безпека — це і судова система і правоохоронна. Інвестор не повинен гадати коли і хто в нього відіжме бізнес.

- Стимули — це ефективна, проста фіскальна політика — той же НнВК, який прибирає необхідність оптимізувати, скорочує корупційну ренту і стимулює інвестиції і податок з продажів замість ПДВ, де немає втрати бізнесом ліквідності і немає паразитів, що сидять на ПДВшних схемах, корупційної ренти за відшкодування ПДВ, та й в принципі немає безкоштовного кредитування держави грошима бізнесу.

- До стимулів відносяться і Індустріальні парки з підведеною розвиненою інфраструктурою і Вільні економічні зони для створення інноваційних виробництв, яких в стриножила ще не було.

Це малий перелік кроків, але головний KPI — обсяг інвестицій, який притягається щорічно.

Президент озвучив план на $ 280 млн до 2030 року

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/1/677398/

Нехай буде так, а це значить, що в середньому, в економіку України щорічно повинно бути залучено зовнішніх $ 30 млрд на рік.

2022 рік уже добігає кінця.

Президент задав хорошу рамку і запустив проект Велике будівництво, який, вважаю, дуже ефективним.

А значить, можуть так само успішно з’явитися інші проекти:

- Велике енергетичне будівництво (самозабезпечення України газом, нафтопродуктами, дешевої атомної електроенергії та ядерного палива)

- Велике авіаційне будівництво — реконструкція в форматі ДПП всіх аеропортів України і розвиток міжнародного пасажирського і торгового авіасполучення. Будівництво регіональних літаків, що пов’язують обласні аеропорти.

- Велике ЖД будівництво — створення по справжньому швидкісних поїздів, власної тяги і ефективної системи управління залізниць, що знижують швидкість логістики і її вартість для клієнтів.

- Велика житлова забудова — оновлення містами мулового фонду і міської комунальної інфраструктури (де більше 40% тепла і води просто йде в землю)

- Велике спортивне будівництво — розвиток по всій Україні якісної спортивної інфраструктури для масового спорту, стимулювання створення спортивних клубів.

- Велике морське будівництво — поглиблення портів і підведення ЖД інфраструктури, які дозволять зробити вартість перевалки в Україні найдешевшої на Чорному морі

Але основні проекти для приватного сектора:

1. Правовий захист. Якщо не можемо 30 років поміняти судову систему, потрібно, як заповідав Бендукідзе — привнести правову юрисдикцію, якій довіряють — Британський суд. Найпростіше зробити як Астана і Дубаї — створити Спеціальну зону — Фінансової центр з британським судом.

2. Ринок Капіталу. Бізнесу для розвитку потрібні гроші, дешеві і багато. Для цього необхідна недержавна накопичувальна пенсійна система і страхова медицина, які дадуть мільярди доларів ліквідності. Тільки після приходу цього капіталу можна розраховувати на мільярди грошей українців, що лежать під подушкою і гроші західних фондів.

3. СЕЗ. Килим порушив логістичні ланцюжки. Бізнес іде можливості з Азії перенести виробництво ближче до Європи — основних ринків збуту. В Світі 5000 ВЕЗ, в Україні жодної. Є шанс скористатися цим вікном можливостей. Але часу, від сили, рік-два.

4. Інновації. Стимулювання інновацій нерозривно пов’язане з досвіду Ізраїлю, США з сектором ВПК. Він у взаємодії з наукою і освітою може створити екосистему нових проривних технологій подвійного призначення. А тут потрібно і нове утворення і підтримка інновацій та гранти і навіть держзамовлення (так, США, Ізраїль, Німеччина мають держзамовлення, етотнормально)

Можна продовжувати. Але навіть цього плану з надлишком достатньо для першого президентського терміну Зеленого. Чому мова про Президента? Бо сьогодні вже відбулася повна концентрація влади в Офісі Президента.

А значить на Президентові і вся відповідальність. Як за перемогу в економічного гонці, так і за шанс другого терміну, який йому потрібен.

Читайте, робіть висновки, діліться! ", — пише Амелін.

Рані "Телеграф" повідомляв про причини виїзду українців за кордон і чим це може обернутися для країни.