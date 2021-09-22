Сергій Фурса прокоментував замах на вбивство першого помічника Зеленського

В Україні є проблема з олігархами, однак немає практики вбивати своїх політичних опонентів. Олігархи швидше будуть домовлятися з владою, ніж організовувати вбивства ключових людей країни.

Про це у середу, 22 вересня, написав український інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні є проблема з олігархами. Вони підкуповують суддів. Вони підкуповують депутатів. Вони створюють монополії. Вони саботують реформи.

І багато хто з них чорт знає що творили в 90-х...

Але в Україні немає практики вбивати своїх політичних опонентів. Всі олігархи давно виросли з цих штанців. Всі хочуть спати спокійно. Без каски. І не хочуть ховатися від кілерів. Просто з почуття власного збереження.

Тому не повірив, що Шефіра замовили олігархи. Або щоб убити. Або щоб налякати президента. Це не ті ігри, в які готові грати українські олігархи. Вони будуть купувати, організовувати медіа атаки і домовлятися. Але не будуть замовляти вбивство одного з трьох ключових людей країни. Тому що вони хочуть домовитися з владою. Вони звикли, що вони можуть це зробити. І ефективність куль в даному питанні майже нульова.

Я не вірю, що це конкуренція в офісі президента. Тому що Шефір, як пише преса, вже цю конкуренцію програв. І одна справа інтриги, інше — кулі. Шлях від одного до другого дуже довгий.

Це могла б бути постановка. Цю версію точно будуть просувати опоненти влади. Що логічно. Особливо з огляду на серіальний шлях і тягу до ефектів. Хоча важко повірити, що люди, які знімають кіно, підуть на реальну кров. Це теж не стиль. Так, можна робити шоу. Але від шоу до реанімації з кульовими пораненнями — занадто далекий шлях. А ділки залишаються ділками, їм дуже важко стати кілерами.

Тому можна повірити в те, що це росіяни. Просто тому що росіяни люблять вносити сум’яття в суспільство. Люблять підпалювати багаття. Тому росіяни люблять здійснювати вбивства на території України. А обстріл машини одного з топ-3 чиновників країни, а Шефір де-факто таким був ще влітку, дуже добре підігріває обстановку. Як і може налякати президента. Який російським потрібен наляканий, а не впевнений в собі.

Одне можна сказати. Це точно не був Моссад...", — вважає Сергій Фурса.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра здійснили поблизу села Лісники під Києвом. В автомобіль стріляли з автоматичної зброї десять разів, поранення отримав водій засновника "Кварталу 95". Пізніше стало відомо, чому кілер міг стріляти у водія Шефіра.

Також повідомлялося, що відомо про Сергій Шефіра, якого намагалися вбити.