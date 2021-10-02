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У жовтні на Україну чекає ряд економічних викликів

Автор
Анатолій Амелін
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Один найсерйозніших викликів для України — відкат цін на залізну руду Новина оновлена 02 жовтня 2021, 15:27
Один найсерйозніших викликів для України — відкат цін на залізну руду

Співзасновник Українського інституту майбутнього і Центру економічного відновлення Анатолій Амелін оцінив економічні ризики, з якими може зіткнутися наша країна цієї осені

Україна входить в жовтень в ситуації, коли перед нами стоїть ряд економічних викликів.

Один найсерйозніших — відкат цін на залізну руду. Це важливий експортний продукт України, який в тому числі забезпечував країну валютним виторгом — це частина нашого ВВП. Втім, цю проблему компенсують аграрії. У нас очікується рекордний врожай, при тому, що ціна на зернові досить висока.

Ще один економічний виклик — енергетичний.

Зима буде важка. Синоптики малюють холодну зиму, власних запасів газу Україні не вистачить, доведеться докуповувати. А ціни на нього зараз б’ють рекорди.

Все це відіб’ється на українській економіці, адже енергоресурс — один з елементів собівартості продукції. Тобто, це відіб’ється конкретно на громадянах.

Чи не безпосередньо це стосується і політичних ризиків. Якщо бізнес буде йти в мінус внаслідок високих цін на енергію, це викличе невдоволення владою. При активній підтримці з боку опонентів чинної влади. Вона активно стане виходити в публічне поле, розхитувати стабільність. А розхитування політичної стабільності — негативний фактор для інвестиційного клімату країни.

Свою роль зіграє і очікувана найближчим часом відставка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Активний старт нового політичного циклу, прийдешні парламентські та президентські вибори, підготовка до яких вже помітна, все це — чинники, які не будуть додавати стабільність в українську соціальну, політичну та економічну систему.

Теги:
#Енергетика #Тарифи #Економіка України #Дмитро Разумков
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