Нескінченні суперечки між прихильниками та противниками вакцинації грають на руку команді Зеленського.

Перемога Зеленського

Сьогодні написав пост про вакцинацію і отримав у стрічці срач.

Але я не про те.

Я про те, що Офіс президента якраз і виграв. І я думав, що так по багатому обставлені мітинги антивакцинаторів – доказ того, що хтось дав на це гроші. Принаймні – Наді Савченко.

Але не буду стверджувати. Бо відпишеться ще кількасот людей. Я про інше.

Усі ці розмови і срачі – саме сьогодні вигідні Офісу президента.

Щоб ми говорили лише про це. А забули про провали влади.

Ця технологія – це димова завіса.

Хто з вас знає, що стоїть казна по проплатах державного бюджету? І що вчора Мінфін продав облігацій ОВДП на 6,7 мільярдів гривень?

По ставкам близько 12%/річних? Уряд позичає гроші, щоб робити поточні проплати. І це початок листопада. Що буде в грудні?

Хто сьогодні чув, про ситуацію на фронті? Правильно: Зеленському цього не треба. Бо ще хтось згадає, що рік тому він особисто заявляв:

- Якщо я не закінчу війну – має прийти хтось інший.

А те, що він збирається на 2-й термін – секрет Полішинеля.

А хто чув, що Оператор газо-транспортної системи (ОПГС) усі свої дивіденди (27 мільярдів) фактично віддає комунальним теплопідприємтсвам (через бюджет). Щоб ті розрахувалися з Нафтогазом. Щоб той купив недостаючі до кінця зими 5 мільярдів кубів газу. Так, нам не вистачає ще 5 мільярдів кубів, щоб перезимувати.

А потім Нафтогаз купить газ на хабах (на сьогодні – понад 860 доларів, або майже 23 тисячі гривень) по багатому. Що продати населенню по 7-96, а бюджетникам по 13-42.

Тобто ОПГС – бюджет – бюджет теплопостачальники – вони Нафтогазу – він бабки на Амстердам – газ населенню по 7-96. А хто покриє різницю? – хтозна.

І про це немає кілометрових срачів у ФБ. Нікому не цікаво.

І значить Зелені перемогли. Вони змусили нас говорити не про свої провали у війні, офшорах, тарифах. А про те, хто з нас молодець, а хто інфузорія-туфелька.

Це класна тактична перемога Зе!команди. Саме так вони збираються вигравати вибори.

Раніше було: Порошенко вбив брата на ліпецькій фабриці. І ми дружно гав-гав.

Тепер: хто не вколовся той… І ми погнали.

А між тим відкати з Великого крадівництва – десь 20-30%. Тобто із 120 мільярдів цього року – мінімум 30 мільярдів команда заробила.

І поки ми про своє і важливе кричимо, вони хочуть, щоб про їх важливе – ми мовчали.

Я вакцинований і перехворів.

Але пропоную не бодатися.

Краще давайте сперечатися, який насправді відкат: 20% чи 30ть на Великому будівництві?

Скільки депутати слуги отримують у конвертах: 20 тисяч баксів чи тридцять?

Тут один сказав, що усі 50-т. Категорично не згоден і готовий до срачу. Приєднуйтесь.