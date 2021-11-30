Денис Безлюдько – журналіст, блогер. Обіймав керівні посади в ІА "РБК-Україна". Ведучий рубрик та експерт на телебаченні та радіо з питань економіки та медіа.

Колись давно, на першому курсі універа, дівчаток експериментально на фізрі відправили на бокс, лупцювати груші. Після завершення експерименту, вийшов сумний фізрук і сказав, що "груші перемогли". Щось схоже у нашій країні відбувається з тіньовою економікою. Бій з тінню — це улюблена розвага влади з 1991 року. Ілюстрацію я намалював 2000 року для ІнвестГазети. За 21 рік нічого не змінилося. За вікном періодично йде сніг, дощ та боротьба з нею, коханою.

Мінекономіки напередодні вирішило, що обсяг тіньової економіки зріс понад 30% цього року. Рівень тіньової економіки у січні-червні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 1 п. п. більше за показник 2020 (30%). Основною причиною назвали коронавірус: «Наразі головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання суб’єктів господарювання не допустити втрати активів в умовах коронакризи з його неординарними проявами, що не прогнозуються в часі».

Я гадаю, причина в іншому. Згідно з народною мудрістю, "на кожну хитру гайку знайдеться болт з різьбленням". Чим більше голова Податкового комітету Ради Данило Гетьманцев продукує цих податкових гайок, які він намагається закрутити, тим більший відсоток тіньової економіки. Народ іде у кеш, спрощенку чи взагалі за кордон.

Я, в принципі, за "заплати податки та спи спокійно". Тільки я тоді маю розуміти за що саме я плачу. За "розпил" конкретно не хочеться. Плюс сам відсоток економіки, що перерозподіляється через бюджет, на мою думку, і так занадто великий.

Президент Володимир Зеленський прийшов до влади, в тому числі завдяки тому, що обіцяв лібералізувати податкову систему. Нині його "соратники" зливають це все в унітаз. Навіть обіцянка не вводити податок на виведений капітал замість податку на прибуток примудрилися до Меморандуму з МВФ засунути. Хоча це була озвучена передвиборча обіцянка президента, якому бізнес повірив.

Сьогодні ухвалили "ресурсний" законопроект Гетьманцева 5600. З нього, слава богу, прибрали норми щодо запровадження ПДВ на ринку первинної нерухомості. Але він і без цього шкодить економіці та безпрецедентно збільшує права Податкової на шкоду бізнесу. Михайло Кухар чи Данило Монін багато про це писали, почитайте. Вони краще економісти, ніж я (боже, я це написав:)). Думаю, після цього тренд на зростання тіні продовжиться.

Крім того, вважаю, що 31%, за даними Мінекономіки, дуже оптимістично. Мені, до речі, завжди було цікаво дізнатися, як саме вони це роблять. Чомусь здається, що "на око". Судячи з того, що ВВП у нас "зростає" темпами, що повзуть, а візуально, принаймні в Києві, все добре, то думаю не помилюся, якщо оціню "тіньовий" ВВП десь на рівні половини офіційного.

Але є й позитив. Тіньова економіка витягувала нас усі ці роки та допомогла пережити коронавірусні локдауни. Нехай і залишається. А Гетьманцеву та Ко хочеться побажати подальших успіхів у цій боротьбі. Так дивишся і їм пиляти нічого буде.

Ось така історія.