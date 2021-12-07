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Бряцання росіянами зброєю біля наших кордонів надає Україні унікальний шанс - Михайло Макарук

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Михайло Макарук Михайло Макарук
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Війська Росії вже на кордоні з Україною Новина оновлена 07 грудня 2021, 13:37
Війська Росії вже на кордоні з Україною

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук спеціально для "Телеграфа" відповів, чому вторгнення РФ в Україну з Криму — "маячня"

"Наразі активно обговорюється ймовірність російського вторгнення в Україну: звідки, коли і чому. Я не Ванга і не Нострадамус – що у плішивого карлика в голові, тільки йому відомо. Але найбільш марний варіант вторгнення та початку операції – наступ з боку окупованого Криму.

Поясню чому.

Степи та степи, артилеристи наші за 8 років війни – як боги. Плюс — "Байрактарчіки".

Там буде, як у Сирії, коли російські поперли, а їх американці начебто через м’ясорубку пропустили.

Питання концентрації військ у Єльні – це закриття пролому між Псковом та Смоленськом. І це не для атаки на Україну, а для підтримки білорусів.

Не вірю я й у те, що росіяни попруть із ОРДЛО".

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Росія #Крим #Блог #агресія РФ #Михайло Макарук
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