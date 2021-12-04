Є багато сценаріїв удару Росії по Україні, я схиляюся до двох - Андрій Римарук
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Ветеран АТО, актор, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук спеціально для "Телеграфу" прокоментував оприлюднені сценарії нападу Росії на Україну
Західні ЗМІ повідомляють, що вторгнення Росії в Україну ймовірне вже на початку 2022 року.
З’являються нові дані, аж до карт з можливими напрямками завдання ударів.
Про ймовірність цього вже не раз заявляли і представники колективного Заходу, і українські високопосадовці.
При цьому ми пам’ятаємо, що завжди з початку агресії, ось уже восьмий рік як Росія сідає за стіл переговорів (хоч у Тристоронній контактній групі, хоч у Нормандському форматі, хоч у процесі окремих переговорів із США) – з позиції сили. Провокуючи якесь загострення: на фронті, на кордоні, в атаках на інформаційному просторі.
Наразі, як відомо, готується нова зустріч Байдена з Путіним.
Робіть висновки.
Якщо дивитися на історію війни, то черговий план агресії розробляється у Кремлі не перший рік. Те, що було у 2014-му, почало формуватися ще у 2008-2009, коли РФ зрозуміла свої помилки щодо Грузії (військові, не політичні) – і зробила висновки. Після чого Крим та схід України захоплювали вже більш гібридним способом.
Яким буде наступний крок агресора – можна лише гадати.
Чи застосовуватимуться ракетні війська, авіація? Якщо будуть – з якою інтенсивністю?
Гібридність може проявитися у створенні техногенних локальних катастроф. Наприклад, Київ залишиться на тиждень без світла, Інтернету, мобільного зв’язку. Це – хаос та істерика та цивільного населення.
Сценаріїв нападу з боку Росії на Україну багато. Я схиляюся до двох варіантів розвитку подій.
Перше – активізація бойових дій на Сході України. Всі військові частини, які Росія розмістила на глибині близько 100 км від нашого кордону, є своєрідним тиловим забезпеченням для 1 і 2 Армійських корпусів так званих "ДНР" і "ЛНР". Помітно переїхати кордон України для них – не проблема. Як і збільшення масштабів війни на Сході України. Від нещодавно гучного населеного пункту Гранітне, де у жовтні наші хлопці вперше застосували бойову міць безпілотника "Байрактар", до кордону з РФ — 10-12 км. Увірватися і зробити прорив на якійсь ділянці не становитиме росіянам праці.
Другий варіант – Південь України. Ближче до літа окупованому Криму буде гірше без води. І гібридність може виявитися на вимогу пустити воду в Крим. А якщо відповідь знову «ні» – у спробі захоплення необхідних для запуску Північно-Кримського каналу технічних споруд. А це – Херсонська область, район Нової Каховки.
Ми готові до всього. Чекаємо.
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