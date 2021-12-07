Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук специально для "Телеграфа" ответил, почему вторжение РФ в Украину с Крыма — "бредовый" сценарий

"Сейчас активно обсуждается вероятность российского вторжения в Украину: откуда, когда и почему. Я не Ванга и не Нострадамус – что у плешивого карлика в голове, только черту известно. Но наиболее бредовый вариант вторжения и начала операции – наступление со стороны оккупированного Крыма.

Поясню, почему.

Степь да степь, урбанзоны толком нет. Артиллеристы наши за 8 лет войны – как боги. Плюс – «Байрактарчики».

Там будет, как в Сирии, когда русские поперли, а их американцы будто через мясорубку пропустили…

Вопрос концентрации войск в Ельне – это закрытие бреши между Псковом и Смоленском. И это точно не для атаки на Украину, а для поддержки белорусов.

Не верю я и в то, что русские попрут с ОРДЛО.

Как минимум 6 лет стояния на одном месте привело к тому, что все уже пристреляли свои рубежи. И все понимают – кто, где и откуда может попереть. И решись на такое оккупанты – это очень будет фатально для них

Русским очень не понравилось, когда мы применили в октябре боевые способности «Байрактара». Не понравилось им и то, что стало известно о покупке Украиной еще 24 таких беспилотников.

А кто сказал, что покупаться будут только они? Могут быть еще другие, более интересные виды вооружения. Которое мы, дай Бог, увидим в следующем году.

Бряцанье россиянами оружием у наших границ предоставляет Украине уникальный шанс. А именно – закрыть брешь в тактических видах вооружения. Частично мы это делаем при помощи «Байрактаров». Но и своя ракетная программа должна (и будет!) развиваться.

Никто нам в ближайшее время не продаст нужное количество систем Patriot (американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников). Хотя бы потому, что это не вытянет бюджет Украины.

Ну, а весь российский свистопляс у нашей границы – это обычное дело. Мы видим это восьмой год. И нам надо привыкать жить с таким долбанутым соседом. Южная Корея, Финляндия, Израиль живут в таких условиях.

Вопрос в нас – и нашей готовности всегда дать достойный ответ.

Путин сейчас нагоняет страха, потому что есть проблема с «Северным потоком-2». А это деньги. Которые кремлевские очень любят.

Но чтобы вести полномасштабную войну, нужно иметь соответствующие экономические, финансовые и внутриполитические расклады. По всем трем позициям у российской власти – не особо.

Еще недавно русские кричали, что легко победят эпидемию ковида. А реальная ситуация совсем иная. Эпидемия у них три месяца как не сбавляет пиковые обороты.

Но россияне продолжают нагнетать общую обстановку. Тут еще и Лукашенко начал что-то квакать. Но это скорее показатель того, что пацаны решили играть по-полной.

У Луки всё понятно. Он хочет, чтобы его официально признали президентом, сняли санкции. Потому и балуются с миграционными кризисами и громкими заявлениям.

Доигрался самопровозглашенный президент до того, что появились сообщения: Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 трлн. долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц Беларуси.

По моему мнению, это красивый звоночек россиянам: если будет и дальше рыпаться, приостановим валютные операции и вам. А если это сделать, российская экономика долго не продержится. И начнутся народные бунты.

По логике Кремля: и хрен бы с ним, с простым народом. Но ведь все власть имущие не поймут. А тут уже назреют серьезные проблемы среди российских «элит»".