Якщо розподілити ренту від видобутку копалин на кожного українця – отримаємо по 40 грн на місяць - Михайло Кухар
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Економіст Ukraine Economic Outlook, викладач курсу макроекономіки "Бізнес-школи МІМ-Київ" Михайло Кухар упевнений, що у Зеленського невчасно згадали про "економічні паспорти"
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про економічний паспорт".
Той самий, запровадження якого анонсував 1 грудня під час звернення до парламенту.
На жаль, цей пункт було вписано в економічну програму Зеленського – і про нього згадали.
Ідея розподілу доходів від українських надр, якщо поділити збори від ренти на все населення – принесе по 40 грн на місяць. Цього ніхто не відчує.
Очевидно, що для того, щоб зібрати більші суми (для майбутнього розподілу за економічними паспортами) є лише один шлях – підвищення рівня податків та відрахувань за видобуток!
А це – прямий удар по інвестиційних здібностях гірничо-металургійного комплексу та інвестиційного потенціалу нафтогазовидобувної галузі.
Ось і виходить вибір: або ми нарощуємо видобуток газу українського видобутку, або тиснемо його податками заради великих відрахувань за "економічними паспортами".
Мені шкода, що уряд обрав другий шлях.
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