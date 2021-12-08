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Якщо розподілити ренту від видобутку копалин на кожного українця – отримаємо по 40 грн на місяць - Михайло Кухар

Автор
Михайло Кухар Михайло Кухар
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Розподіл доходів від надр на сьогодні ніхто не відчує Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:04
Розподіл доходів від надр на сьогодні ніхто не відчує

Економіст Ukraine Economic Outlook, викладач курсу макроекономіки "Бізнес-школи МІМ-Київ" Михайло Кухар упевнений, що у Зеленського невчасно згадали про "економічні паспорти"

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про економічний паспорт".

Той самий, запровадження якого анонсував 1 грудня під час звернення до парламенту.

На жаль, цей пункт було вписано в економічну програму Зеленського – і про нього згадали.

Ідея розподілу доходів від українських надр, якщо поділити збори від ренти на все населення – принесе по 40 грн на місяць. Цього ніхто не відчує.

Очевидно, що для того, щоб зібрати більші суми (для майбутнього розподілу за економічними паспортами) є лише один шлях – підвищення рівня податків та відрахувань за видобуток!

А це – прямий удар по інвестиційних здібностях гірничо-металургійного комплексу та інвестиційного потенціалу нафтогазовидобувної галузі.

Ось і виходить вибір: або ми нарощуємо видобуток газу українського видобутку, або тиснемо його податками заради великих відрахувань за "економічними паспортами".

Мені шкода, що уряд обрав другий шлях.

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Теги:
#Податки #Економіка України #Надра #Економічний паспорт
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