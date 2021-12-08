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У нас пройшла спецоперація із перерозподілу контрабандних потоків - Денис Безлюдько

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Денис Безлюдько Денис Безлюдько
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Боротьба з контрабандою на кордоні майже безуспішна Новина оновлена 08 грудня 2021, 21:45
Боротьба з контрабандою на кордоні майже безуспішна

Журналіст та блогер Денис Безлюдько про санкції РНБО проти контрабандистів та наркоторговців

Я зараз читаю "Наркономіку" Тома Вейнрайта. Поки складається враження, що вся боротьба з наркотрафіком — це глобальний розпил бабла силовиками і наї**лово. Чим більше борються, тим більший обіг наркотиків. Тільки всі при справі. У нас те саме відбувається на Митниці під час боротьби з контрабандою.

Із квітня під санкції РНБО на чолі з президентом Володимиром Зеленським потрапило близько двох сотень юросіб та фізосіб, пов’язаних із контрабандою. На Митниці провели тестування на професіоналізм та несхильність до корупції. Зарплати митникам, щоправда, не додали. Але я не думаю, що рівень зарплати якось сильно впливає на схильність до корупції.

Результат? Слово міністру фінансів Сергію Марченку:

"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте порівняємо обсяг імпорту, фактичний у доларах США, та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3, вересень 2020 — 27, 3. Далі серпень 27,2, серпень 2020 року — 28,3. Тобто питання ефективності роботи митних органів є досить актуальним".

Сказати, що там не ведеться боротьба, не можу. Тільки акценти треба правильно позначити. Судячи з усього, у нас пройшла спецоперація щодо перерозподілу контрабандних потоків. Незважаючи на офіційну підзвітність митниці Мінфіну, міністерство, як би так пом’якше сказати, не контролює ні митницю, ні призначення туди. На відміну від Офісу президента.

Отже залишається привітати ОП з успішною операцією по витісненню чужих із цього "ринку". Голову митниці Павла Рябікіна навіть підвищили після цього до міністра стратегічних галузей промисловості. Тільки бюджету від цього ні холодно, ні жарко. Просто хтось купить дружині черговий особнячок.

Ось така історія.

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Теги:
#Україна #Санкції #Контрабанда
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