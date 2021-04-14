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Зеленський позбавив громадянства трьох українців: що про них відомо

Зеленський позбавив громадянства трьох українців: що про них відомо
22:43 Ср, 14 Квітень 2021 Телеграф

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства трьох людей - Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна і Олександра Єрімічука.

Про це ввечері 14 квітня пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

"Рішення прийнято. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - йдеться в повідомленні.

Як інформує джерело, у всіх трьох було подвійне громадянство. Так, у Альперіна крім українського було громадянство Ізраїлю, у Амірханяна - Вірменії, а у Єрімічука - Румунії.

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Варто зауважити, що Альперін і Єрімічук знаходяться в списку санкцій і числяться в "топ-десятці української контрабанди", на яку "Телеграф" складав докладне досьє.

Вадим Альперін

Араік Амірханян же відомий Україні як "дорожній король" (хоча формально зараз він і не має під контролем компаній, які отримують багатомільйонні тендери на будівництво).

Вперше він прославився в 2015 році, коли близько двадцяти чоловік побили тодішнього главу "Укравтодору" прямо в його кабінеті, - Араік пізніше визнав, що приходив на "консультативну розмову", а чиновник нібито сам на нього накинувся.

Араік Амірханян

Влітку 2019 року його ім'я знову прогриміло, але вже через арешт у зв'язку з переведенням мільйонів в окупований Крим.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Все по темі:

Вадим Альперин, Араик Амирханян, Україна, Володимир Зеленський, Громадянство, Олександр Єрімічук.
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