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Як не набрати вагу у новорічні свята? - Марина Сергєєва

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Марина Сергєєва Марина Сергєєва
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Як знизити шкоду від новорічного застілля Новина оновлена 29 грудня 2021, 11:50
Як знизити шкоду від новорічного застілля

Про бутерброди та хліб краще забути.

Як не набрати вагу у новорічні свята?

- Хіба це можливо? — Запитала одна моя підопічна.

- Звісно, можливо!

- Навіть якщо я їстиму салати та пельмені? — Не вірила вона.

- Так, навіть якщо їстимеш салати з майонезом і пельмені!

Скажу одразу, що організм не буде радий такому раціону, але вагу утримати можна. Ось кілька порад:

  • Не накидаємось на їжу. Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа швидше засвоюватиметься і не затримуватиметься у шлунку.
  • Не їмо хліб та бутерброди. По-перше, це швидкий вуглевод, який веде до зайвої ваги. По-друге, це глютен, який нашому організму складно засвоїти.
  • Їмо невеликими порціями. Не перевантажуйте шлунок. Поїли салат, м’ясо, відпочиньте. Встаньте з-за столу, рухайтесь
  • В ідеалі їжу не варто запивати, щоб не знижувати кислотність. Поїли, минув час, тоді попили.
  • Якщо після всього з’їденого хочеться ще й десерт, з’їжте, але дуже маленький шматочок. А краще попросити із собою, якщо ви в гостях
  • Допоможіть своєму шлунку та підшлунковій залозі травними ферментами.
  • А якщо всі попередні поради вам не підходять і ви збираєтеся пуститись у всі тяжкі, то запасіться блокаторами жирів та вуглеводів. Просто приймайте їх під час застілля. Вони допоможуть утримати і не набрати зайву вагу.
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Теги:
#Харчування #Дієтолог #Новий рік #Блог
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