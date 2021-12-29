Як не набрати вагу у новорічні свята? - Марина Сергєєва
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Про бутерброди та хліб краще забути.
Як не набрати вагу у новорічні свята?
- Хіба це можливо? — Запитала одна моя підопічна.
- Звісно, можливо!
- Навіть якщо я їстиму салати та пельмені? — Не вірила вона.
- Так, навіть якщо їстимеш салати з майонезом і пельмені!
Скажу одразу, що організм не буде радий такому раціону, але вагу утримати можна. Ось кілька порад:
- Не накидаємось на їжу. Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа швидше засвоюватиметься і не затримуватиметься у шлунку.
- Не їмо хліб та бутерброди. По-перше, це швидкий вуглевод, який веде до зайвої ваги. По-друге, це глютен, який нашому організму складно засвоїти.
- Їмо невеликими порціями. Не перевантажуйте шлунок. Поїли салат, м’ясо, відпочиньте. Встаньте з-за столу, рухайтесь
- В ідеалі їжу не варто запивати, щоб не знижувати кислотність. Поїли, минув час, тоді попили.
- Якщо після всього з’їденого хочеться ще й десерт, з’їжте, але дуже маленький шматочок. А краще попросити із собою, якщо ви в гостях
- Допоможіть своєму шлунку та підшлунковій залозі травними ферментами.
- А якщо всі попередні поради вам не підходять і ви збираєтеся пуститись у всі тяжкі, то запасіться блокаторами жирів та вуглеводів. Просто приймайте їх під час застілля. Вони допоможуть утримати і не набрати зайву вагу.
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