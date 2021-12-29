Про бутерброди та хліб краще забути.

Як не набрати вагу у новорічні свята?

- Хіба це можливо? — Запитала одна моя підопічна.

- Звісно, можливо!

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- Навіть якщо я їстиму салати та пельмені? — Не вірила вона.

- Так, навіть якщо їстимеш салати з майонезом і пельмені!

Скажу одразу, що організм не буде радий такому раціону, але вагу утримати можна. Ось кілька порад:

Не накидаємось на їжу . Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа швидше засвоюватиметься і не затримуватиметься у шлунку.

. Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа швидше засвоюватиметься і не затримуватиметься у шлунку. Не їмо хліб та бутерброди . По-перше, це швидкий вуглевод, який веде до зайвої ваги. По-друге, це глютен, який нашому організму складно засвоїти.

. По-перше, це швидкий вуглевод, який веде до зайвої ваги. По-друге, це глютен, який нашому організму складно засвоїти. Їмо невеликими порціями . Не перевантажуйте шлунок. Поїли салат, м’ясо, відпочиньте. Встаньте з-за столу, рухайтесь

. Не перевантажуйте шлунок. Поїли салат, м’ясо, відпочиньте. Встаньте з-за столу, рухайтесь В ідеалі їжу не варто запивати, щоб не знижувати кислотність . Поїли, минув час, тоді попили.

. Поїли, минув час, тоді попили. Якщо після всього з’їденого хочеться ще й десерт, з’їжте, але дуже маленький шматочок . А краще попросити із собою, якщо ви в гостях

. А краще попросити із собою, якщо ви в гостях Допоможіть своєму шлунку та підшлунковій залозі травними ферментами .

. А якщо всі попередні поради вам не підходять і ви збираєтеся пуститись у всі тяжкі, то запасіться блокаторами жирів та вуглеводів. Просто приймайте їх під час застілля. Вони допоможуть утримати і не набрати зайву вагу.