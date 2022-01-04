Журналіст Олег Шапаренко порівняв досягнення України та Арабських Еміратів за три роки

Коли я працював редактором, мене цікавили новини, в яких йшлося про рекорди одеситів. Мовляв, не перше місто, але й не друге; тільки в нас; вперше в Україні; загалом най-най. Після того як побував у Дубаї, моя картина світу змінилася.

Вишиванковий ланцюг, 400 каяків, 300-кілограмовий торт і найбільша карта з ковбасної нарізки — це, звичайно, чудово. Але все ж таки справжні рекорди носять інший масштаб.

За три роки збудувати 47 станцій метро, це не маринувати автомобілістів два роки лише проєктуванням майбутньої розв’язки Іванівського мосту. А добудувати гілку метро в 7 станцій лише для проведення піврічного Expo-2020, це не обіцяти три роки нову станцію в Києві.

А ще найвища споруда, що коли-небудь існувала, — 818 м, хмарочос — 355 метрів, найшвидші ліфти — 64 км/год. Dubai Mall – найбільший торговий центр у світі (1,2 млн м² та 220 магазинів), перший критий гірськолижний комплекс, єдиний у світі семизірковий готель – знамените вітрило. Кожен фонтан тут, схоже, має свій рекорд — у повітрі водночас може бути 83 тонни води! І лише вежа Бурдж-Халіфа має 9 рекордів.

Загалом країна встановила 425 світових рекордів! Дубай другий рік поспіль лідирує у рейтингу популярності серед туристичних міст. Так що бронь на маршрутку в Татарбунари на фестиваль 5-метрової кров’янки я все ж таки скасую.