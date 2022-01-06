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Лимон – найкраще джерело вітаміну С? - Світлана Фус

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Світлана Фус Світлана Фус
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Лимон містить вітамін С у невеликих кількостях Новина оновлена 06 січня 2022, 09:19
Лимон містить вітамін С у невеликих кількостях

Орієнтуватися на вживання лише лимона як джерела вітаміну С у зимовий період не слід, зазначає дієтолог Світлана Фус.

У лимоні не так багато вітаміну С, як ми звикли думати. Зазвичай нам достатньо 1-2 дольки лимона в чай. А в одній дольці лише 3-4% денної норми аскорбінової кислоти. Крім того, значна частина вітаміну руйнується у гарячому чаї. Тому лимон, насамперед хороша смакова добавка. Орієнтуватися на вживання лише лимона як джерела вітаміну С у зимовий період не слід.

Багато хто з нас любить апельсини, мандарини та інші цитрусові. Вони смачні, соковиті, освіжаючі та гарне джерело вітаміну.

Порівняємо: середній апельсин (150 г) містить майже денну норму вітаміну С — 70-80 мг, а середній лимон вагою 120 г майже наполовину менший — лише 48 мг.

Якщо 1-2 апельсина ми з’їмо просто і з задоволенням, то з’їсти цілий лимон набагато складніше.

Вживайте різноманітні овочі, фрукти та ягоди — свіжі, заморожені або квашені, відповідно до пори року, щоб постійно підтримувати в організмі достатню концентрацію вітаміну С.

Кількість продуктів, що заповнить потребу організму у цьому важливому вітаміні:

  • 100 г капусти, 1 яблуко, 30 г чорної смородини, 1 помідор;
  • 40 г болгарського перцю;
  • 200 г цвітної капусти (на пару).

Будьте здорові!

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Теги:
#Дієтолог #Вітамін С #Лимон #Блог
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