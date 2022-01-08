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Панель керування сучасних пралок виглядає так, наче її видерли з "Боїнга" - Валентин Бойко

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Валентин Бойко Валентин Бойко
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Частину режимів на пральній машині використовують рідко
Частину режимів на пральній машині використовують рідко

Журналіст Валентин Бойко оцінив складність використання пральної машинки та різноманітність режимів на ній. Він вважає це маркетингом.

Пост неймовірної люті. Я довго мовчав, але більше не можу. У мене назбиралося забагато питань до виробників побутової техніки. Зокрема пральних машин. Стільки, що аж бісить. Я про зайвий та геть непотрібний функціонал, створений невідомо для кого.

Хвилинка родинної історії. Італійська пралка-автомат, яку мої батьки купили ще наприкінці 90-х, мала перемикач у вигляді крутілки та пару кнопок. Одна з них вмикала цей девайс. Усе! І машинка років 15 відпрацювала, наче швейцарський годинник. І вперше серйозно поламалася тільки тоді, коли до неї необачливо запхали подушку.

Теперішні пралки живуть звичайно років 5-7. Зате їхня панель керування виглядає так, наче її видерли з "Боїнга". Стоп'ятсот кнопочок, ручечок, лампочок. І до біса режимів, які тобі потрібні, як зайцю "Вовина тисяча". Бавовна, бавовна єко, шовк, синтетика, спорт, делікатний, дитячий, джинси, мушкетерський плащ, кіт, костюм Дарта Вейдера тощо.

У моїй пралці, приміром, є режим "Пухова ковдра". Інженери-конструктори хоч раз подумали, на яке лихо він мені здався? Буцімто я щодня сплю під пуховою ковдрою, застилаю кухонний стіл пуховою ковдрою і вдягаю пухову ковдру, коли йду на роботу. Узагалі хто-небудь хоч раз прав у машинці пухову ковдру?!! Хто ця міфічна людина? Вона насправді існує?

Знаєте, скільки режимів я використовую? ОДИН!!! Один, Карле! Експрес-прання. Тридцять хвилин — і готово. Щоправда, одного разу я необережно обрав "Повсякденне прання". І це була фатальна помилка. Бо протягом двох із половиною годин я безпорадно спостерігав у "ілюмінатор", як мої нещасні трухани телепаються в воді, немов потопельники з "Титаніка". Дві з половиною години! Мені здавалося, що труси благають їх вбити, але не знущатися.

А річ у банальному маркетингу. "Вау! Ми вигадали окремий режим для синіх шкарпеток у зелений горошок! Це буде конкурентною перевагою нашого продукту! Можна задерти ціну доларів на сто!". Насправді, шановні виробники, ви здобудете значно більшу перевагу, якщо випустите інноваційну пралку лише з двома режимами — "Брудна білизна" і "Капець яка брудна". І щоб машинка сама вміла дозувати клятий порошок. І мільйони сильних та незалежних чоловіків вам за це красно подякують!

А ви, пані та панове, скількома режимами прання користаєтесь?

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Теги:
#Техніка #Пральна машина #Чоловік
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