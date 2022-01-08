Журналіст Валентин Бойко оцінив складність використання пральної машинки та різноманітність режимів на ній. Він вважає це маркетингом.

Пост неймовірної люті. Я довго мовчав, але більше не можу. У мене назбиралося забагато питань до виробників побутової техніки. Зокрема пральних машин. Стільки, що аж бісить. Я про зайвий та геть непотрібний функціонал, створений невідомо для кого.

Хвилинка родинної історії. Італійська пралка-автомат, яку мої батьки купили ще наприкінці 90-х, мала перемикач у вигляді крутілки та пару кнопок. Одна з них вмикала цей девайс. Усе! І машинка років 15 відпрацювала, наче швейцарський годинник. І вперше серйозно поламалася тільки тоді, коли до неї необачливо запхали подушку.

Теперішні пралки живуть звичайно років 5-7. Зате їхня панель керування виглядає так, наче її видерли з "Боїнга". Стоп'ятсот кнопочок, ручечок, лампочок. І до біса режимів, які тобі потрібні, як зайцю "Вовина тисяча". Бавовна, бавовна єко, шовк, синтетика, спорт, делікатний, дитячий, джинси, мушкетерський плащ, кіт, костюм Дарта Вейдера тощо.

У моїй пралці, приміром, є режим "Пухова ковдра". Інженери-конструктори хоч раз подумали, на яке лихо він мені здався? Буцімто я щодня сплю під пуховою ковдрою, застилаю кухонний стіл пуховою ковдрою і вдягаю пухову ковдру, коли йду на роботу. Узагалі хто-небудь хоч раз прав у машинці пухову ковдру?!! Хто ця міфічна людина? Вона насправді існує?

Знаєте, скільки режимів я використовую? ОДИН!!! Один, Карле! Експрес-прання. Тридцять хвилин — і готово. Щоправда, одного разу я необережно обрав "Повсякденне прання". І це була фатальна помилка. Бо протягом двох із половиною годин я безпорадно спостерігав у "ілюмінатор", як мої нещасні трухани телепаються в воді, немов потопельники з "Титаніка". Дві з половиною години! Мені здавалося, що труси благають їх вбити, але не знущатися.

А річ у банальному маркетингу. "Вау! Ми вигадали окремий режим для синіх шкарпеток у зелений горошок! Це буде конкурентною перевагою нашого продукту! Можна задерти ціну доларів на сто!". Насправді, шановні виробники, ви здобудете значно більшу перевагу, якщо випустите інноваційну пралку лише з двома режимами — "Брудна білизна" і "Капець яка брудна". І щоб машинка сама вміла дозувати клятий порошок. І мільйони сильних та незалежних чоловіків вам за це красно подякують!

А ви, пані та панове, скількома режимами прання користаєтесь?