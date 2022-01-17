Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про фінансовий внесок Росії у війну з Україною

Росія продовжує стягувати до кордонів сили та засоби своїх збройних сил, що розпочалося ще в середині жовтня 2021 року. На сьогодні чисельність російських військ біля кордонів з Україною перевищує 120 тис. осіб та їх кількість продовжує зростати.

У свою чергу на дипломатичному напрямку Росія продовжує демонструвати ультимативний характер заяв, загрози та відвертий шантаж, що не сприяє цивілізованому діалогу.

Всі ці ознаки свідчать, що Москва готова до реалізації найбільш негативного сценарію щодо України. При цьому очевидно, що найбільше від цього сценарію постраждає саме Росія, причому вона вже має багаторічний сумний досвід вторгнення в Україну в 2014 році, і наслідки цієї авантюри позначилися на російській економіці найгіршим чином. І, варто відзначити, що навіть зараз, коли Росія займається перекиданням військ та дипломатичним лихослів’ям, але не приступила до активних наступальних дій, вона зазнає економічних втрат, які обчислюються десятками мільярдів доларів!

Так, тільки минулого тижня найбільші російські компанії втратили понад 40 мільярдів доларів!

На російському ринку цінних паперів почалися валові розпродажі акцій, основні індекси показали падіння, яке встановило мінімальний показник з весни 2021 року.

Найсерйозніших втрат зазнали Ощадбанк — $11,1 млрд, Газпром — $7,8 млрд, Роснефть — $5,5 млрд, Норнікель — $4,2 млрд.

Варто розуміти, що саме перекидання військ до кордону з Україною вже обходиться російському бюджету в мільйонні витрати щодня, але крім неї створюються умови для колапсу економіки. Що називається, на рівному місці, без будь-яких економічних передумов кризи, економіку Росії починає лихоманити тільки від наміру Кремля пограти м’язами перед своїми геополітичними опонентами. А що буде, якщо ця гра зайде надто далеко?

Фактично, войовнича риторика російської влади та представників дипломатичного сектора, котра так подобається як їм самим, так і ура-патріотичного прошарку населення, яке не особливо відрізняється інтелектуальним потенціалом, через що сприйняття реальності у нього вкрай спотворене, завдає колосальних втрат економіці країни і тим самим сприяють зубожінню населення.

За збереження подібної риторики цього тижня російські компанії втратять не менше, а можливо й більше, ніж минулого. Грубо кажучи, за два тижні втрати російської економіки можуть становити $100 млрд.

До речі, бюджет міста-мільйонника Воронежа на 2022 рік становить $355 млн. У свою чергу бюджет німецького міста Кельн із таким самим населенням у 2022 році перевищить $5,9 млрд.

Для російської влади завжди, брязкання зброєю здавалося важливішим, ніж будівництво та облаштування міст, турбота про населення та процвітання країни.