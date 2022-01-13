Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо

Російські чиновники всіляко намагаються звинуватити українську владу у ймовірній ескалації конфлікту

В Україні регулярно звітують про зміну чисельності російських військ біля східних кордонів. При цьому навіть стягування техніки із самого Сибіру не заважає Кремлю робити гучні заяви щодо війни. Так, на думку заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, у Путіна зараз є кілька сценаріїв щодо України.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

Під час бесіди з російською журналісткою Тіною Канделакі, Рябков підкреслив, що в Кремлі вважають українську владу непередбачуваною. На його думку, нашим політикам можуть спасти на думку "найбільш немислимі речі". Саме тому, вважає замглави МЗС Росії, треба діяти на випередження, щоб "покласти цьому кінець".

Крім цього, Сергій Рябков зазначив, що російському президенту Володимиру Путіну регулярно надають різні варіанти силових сценаріїв щодо війни з Україною. Такі варіанти нібито залишаються на випадок погіршення обстановки. Їх тримають у суворому секреті, щоб не допустити непотрібної ескалації.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Росія хоче обговорювати Європу та Україну окремо від питань роззброєння та ядерного нерозповсюдження Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса спеціально для "Телеграфу":

Наразі ж, за словами чиновника, у пріоритеті Кремля є дипломатичне вирішення конфлікту, підкреслив чиновник. Але й "важких" сценаріїв розвитку ситуації Рябков виключати не став.

В той самий час біля східних українських кордонів Росія розгорнула чергові військові навчання, які почастішали в цьому регіоні за останні роки. Військовослужбовці активно використовують танки, бойові машини та іншу техніку, відпрацьовуючи навички ведення бою.

При цьому припиняти свої дії чи виводити бійців із цього регіону у Кремлі відмовляються і навіть пояснили, чому саме.

"Телеграф" також писав, що російське брязкання зброєю в Україні хоч і помічають, але сприймають більше як показовий елемент залякування. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, у такий спосіб Путін намагається використати всі можливості у "грі" за найкраще місце в геополітиці.