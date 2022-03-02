Рус

Минуть роки і в скрутні часи по всьому світі будуть казати "нам треба свій Зеленський" - Михайло Ткач

Автор
Михайло Ткач Михайло Ткач
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
Володимир Зеленський Новина оновлена 02 березня 2022, 18:43
Володимир Зеленський

Журналіст Михайло Ткач висловися про роль Володимира Зеленського для сучасної України та світу.

Це раніше казали "як Черчилль" чи "нам потрібен свій Гавел" чи "де наш Мандела". Минуть роки і незалежно від того закінчиться ця війна перемогою України чи поразкою росії в різних країнах в скрутні часи по всьому світі, схоже, будуть казати "наш Зеленський" чи "нам треба свій Зеленський" чи "де наш Зеленський"

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Президент #Володимир Зеленський
Макарів – звільнений від російської окупації
Україна
Під Києвом українські бійці звільнили Макарів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Макарів – звільнений від російської окупації
Під Києвом українські бійці звільнили Макарів
Дата публікації
Категорія
Перший день переговорів Україна – Росія
Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері — Арахамія
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
По блок-посту в Коростені російські війська завдали авіаудару: є загиблі та поранені
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США vs Росія: як розуміти заяви Байдена щодо російсько-української війни
Дата публікації
Категорія
ЗСУ планує наступ
ЗСУ закріплюються під Горлівкою та готуються перейти до наступу