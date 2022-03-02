Минуть роки і в скрутні часи по всьому світі будуть казати "нам треба свій Зеленський" - Михайло Ткач
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Журналіст Михайло Ткач висловися про роль Володимира Зеленського для сучасної України та світу.
Це раніше казали "як Черчилль" чи "нам потрібен свій Гавел" чи "де наш Мандела". Минуть роки і незалежно від того закінчиться ця війна перемогою України чи поразкою росії в різних країнах в скрутні часи по всьому світі, схоже, будуть казати "наш Зеленський" чи "нам треба свій Зеленський" чи "де наш Зеленський"
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