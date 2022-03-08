Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа":

Російські ЗМІ "струсили пил" з втікача — четвертого президента України Віктора Януковича. Спершу тягали його літаком до Білорусі під переговори російської та української делегацій. А тепер опублікували його "звернення" до нинішнього президента України Володимира Зеленського із закликом "зупинити кровопролиття" за всяку ціну.

Це говорить про повну відсутність розуміння України у російської влади. Про неадекватну оцінку того, що відбувається в нашій країні. Якщо ти, як путін, не користуєшся смартфоном, інтернетом, якщо тобі все приносять у папочках, а твої співрозмовники з українських питань – це Сурков, відірваний від наших реалій, і Медведчук, який тупо на тобі заробляє, або інші дивні типажі, – тобі буде представлено дуже обмежену картину того, що насправді у нас відбувається.

Адже путін приймав рішення про вторгнення, виходячи із чогось. З якихось передумов. Із "фактів", які йому були кимось представлені. Рішення архіскладне, що було видно по Радбезу та по самому путіну. Він йшов ва-банк до певної міри – і з чогось виходив. Я не думаю, що він такий маразматик, як вважають деякі. Швидше, річ у тому, що він виходить із інформації, яку йому представляють. А йому представили картинку: більша частина українців перебуває під гнітом націоналістів, нас зустрічатимуть квітами, день-два – і підемо Хрещатиком парадним маршем.

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путін – тоталітарний, авторитарний лідер. Він живе у певних умовах. Не хоче навіть намагатися зрозуміти закони демократії та те, що українці та росіяни – не один народ. Вірить в ілюзії, придумані ним і підтримувані оточенням і тими ж медведчуками. Але виявилося, що все це – "липа".

І спроба ввернути в Україну ненависного втікача Януковича – результат того ж тотального нерозуміння путіним та його оточенням українців. Кремляді чомусь думають, що янковичів, азарових та інших втікачів дуже чекають в Україні. Не розуміють, що їх у нас зневажають, ненавидять. Причому найбільше зневажають і ненавидять – їхні колишні виборці, яких вони зрадили, як і всю країну.

Все це тому, що у Кремлі – вузька картина світу.

Кого президентом? Януковича! А кого ще?

Як "спецоперацію" провести в Україні? Швиденько постріляти ракетами, а потім – на танках та на Київ. Парад, Янукович прилітає вертольотом, Україна – проросійська. Кримнаш, ЛДНРія – у межах Донецької та Луганської областей, позаблоковий статус, російська мова друга державна – тощо. Захід такий чеше ріпу. Ніякого опору не було, навіщо нам із цими росіянами зарубатися та стріляти собі в ногу з цими санкціями? Нехай буде як буде.

А ось – не вийшло.

Тому що, наголошую, росіяни зовсім не розуміють ситуацію в Україні. В принципі.

Ну не продається їхній "рускій мір"! Не можна його продати навіть маргіналам. Тому що за ним нічого немає. Крім розрухи та злиднів. Там немає ідеї, немає цивілізації, немає гідної альтернативи Західному світу.

Саме тому росія програє зараз і програє в принципі.