Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому окупанти не лютують у Херсонській області

Кошмар, який російські окупанти залишили після себе на Київщині, різко контрастує з їхньою поведінкою у тій же Херсонській області. Чому ж на тимчасово захоплених територіях українського півдня росіяни поводяться інакше, ніж у Київській області, де їхні звірства зробили Бучу сумнозвісною на весь світ?

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Тут багато що залежить від поставлених завдань, від установок, які пропонують командири. У районі Києва росіяни отримали від командирів мотивацію мародерів – все доступно, можна грабувати, можна ґвалтувати. Саме так російський старлей чи капітан приваблює контрактників. Будь-яка квартира – твоя, будь-яка баба – твоя! "Воюй".

Вони давно зрозуміли, що це війна не за росію, не за сталіна-путіна, не за демілітаризацію та денацифікацію України. А просто – загарбницька війна. Як набіг татаро-монголів у давнину. Напали, награбували, відскочили. У такому стилі путінської орди і дають "мотивацію" там, де закріпитись у них явно не вийде. Грабувати-ґвалтувати-вбивати. Поводитися як на справжній війні. Проти лютого ворога.

Озлоблені, що перетрусили, отримали відсіч у всіх напрямках, отримали люлей від територіальної оборони – росіяни включили агресію на максимум. Звідси – не просто мародерство у Бучі, Ірпені і так далі, а й – неймовірний рівень агресії. У результаті російська армія показала себе не просто як армія мародерів, але і як армія садистів, армія катів.

На півдні інша ситуація. Його росіяни хочуть залишити за собою. Створити таку собі Херсонську народну республіку (ХНР), можливо, Запорізьку. Потім все це приєднують до ЛДНРії, клепаючи якусь спільну Новоросію. Тобто тут – зовсім інше завдання, інша мотивація. Не розжарювати, не геноцидити… Точково можна "заламати" деяких активістів. Але не влаштовувати масові страти та масові пограбування-крадіжка-насильство, як на Київщині. Навпаки, знімати на показ загальну любов громадянського населення до "визволителів". Заради чого доводиться навіть завозити масовку, тому що видавити "любов" з тих же херсонців та мелітопольців якось не надто виходить.