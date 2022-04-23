Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" пояснив останні заяви щодо Придністров’я

У МЗС Молдови викликали російського посла.

Це сталося після заяви заступника командира Центрального військового округу Росії про те, що країна-агресор прагне отримати контроль над півднем України. У тому числі, щоб отримати вихід у Придністров’я, де нібито "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

Заява російських військових про "другий етап спецоперації" та їх намір дійти до Придністров’я, де нібито утискають інтереси російськомовного населення, виглядають смішно. Адже Придністров’я є російським анклавом на території Молдови.

Зазначу, що молдавський парламент нещодавно заборонив використовувати георгіївську стрічку та символи російської війни в Україні – сумнозвісні літери V та Z. І це може призвести до загострення всередині країни.

При цьому, як на мене, ситуація у Молдові не настільки критична. Вона географічно межує лише з Україною (на півночі, сході та півдні) та Румунією (на заході). І в цьому сенсі певною мірою захищена від російської агресії.

А тому чергові войовничі заяви російських військових та МЗС слід сприймати як сигнали президенту Молдови – Майї Санду, яка має більшість у парламенті і контролює уряд. Сигнали, що вона має діяти більш рішуче, активніше. І вести певні наступальні дії на "руський мир" усередині своєї країни. А не намагатися нейтралітетом щодо російсько-української війни прикрити власну нерішучість.

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Питання того, що Молдова може стати наступною після України метою російської агресії, стоїть досить гостро. І на це питання треба давати відповідну відповідь. У тому числі протидією російським намірам. Прийом протидією – конкретними заходами.

Думаю, що ситуація у Молдові розвиватиметься досить динамічно. Але я впевнений, що офіційний Кишинів має достатньо сил і можливостей, щоб утримати ситуацію під контролем.

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