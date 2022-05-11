Засновник та головний редактор Politicus.pro Сергій Лямець розповів про важливість нафтового та газового ембарго проти Росії в контексті війни в Україні

Проста арифметика покаже, чому ембарго зараз зброя номер один проти путіна.

1. За один день росія витрачає на війну 900 млн. доларів.

2. За той же день росія отримує від експорту нафти і газу щонайменше 1 млрд. доларів, але деякі оцінки доводять цю цифру до 1,5 млрд. доларів.

Висновок: щодня воююча росія отримує прибуток щонайменше 100 млн доларів. Адже росія експортує не лише нафту та газ. Виходить, сотні мільйонів доларів на день прибутку.

З такими доходами путін може воювати ще довго. Людей йому не шкода, боєприпасів ще багато. Значить, часу також багато. А якщо не вистачить поточних надходжень, завжди можна роздрукувати Фонд національного добробуту, де ще недавно було 154,8 млрд дол. А на зовсім крайній випадок є ядерна зброя. Можна чекати.

Порівняйте з Україною. росія знищила частину нашої економіки, перекрила експорт морем, викликала масову втрату робочих місць — отже, жодних податків. В економіці ми маємо повний розвал, зараз держава живе на донати західних країн, а працездатне населення вкотре надане сама собі. Чекати довго ми не можемо.

Звісно, Україна не скаржиться. На театрі військових дій завдяки постачанню нового озброєння вже незабаром намічається позитивне зрушення. Але це все одно питання тижнів. Значить, уся слава Б-гу. Але факт є фактом — в економіці нам складніше, ніж путіну.

Має стати навпаки.

Найболючішим для путіна буде удар по економіці.

Нинішні санкції поки що не дають суттєвого ефекту. Вони спрацюють стратегічно, відкинувши Росію на десятиліття тому у сенсі технічного прогресу. Але не в грошах. Зараз росія отримує навіть плюс.

В ідеалі, має бути ембарго на нафту та газ. Тобто припинення. Взагалі.

Інші рішення, на зразок ескроу-рахунків, є половинчастими. Адже такі санкції рано чи пізно знімуть. Росія відразу отримає новий потужний приплив грошей, і знову почне готуватися до війни. Тому ідеально саме відрізати російську сировину взагалі.

Але я розумію, що це непросто. Європа об’єктивно вказує на купу причин, чому ембарго неможливо: контракти, чим замінити, шок для економіки.

Але тут немає ідеального рішення. Залишити як є — росія продовжить війну вічно. Залишити поставки, але частину грошей віддаватиме Україні — росія залишиться на плаву і продовжить випускати зброю.

Ембарго тяжко для Європи, але це надійний інструмент. Насамперед Європа отримає недопущення війни в майбутньому. Звичайно, якщо вона проти, щоб Варшава стала схожою на Маріуполь. Тобто справа навіть не в Україні.