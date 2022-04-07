Потрібне свіже м'ясо? росія почала відбір нових "вояк" окремих спеціальностей

Через велику кількість втрат (близько 18 600 осіб) росія активізувала спробу поставити у свої війська "свіжих" солдатів. Ті військовозобов’язані, які були звільнені з військової служби після 2012 року, знову зацікавили військкомати рф.

Про це повідомляє Український Генштаб. Згідно з наявними даними, ті російські військові, раніше звільнені, які за фахом водії, механіки-водії, розвідники та молодші командири викликаються у військкомати.

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Офіційною причиною виклику називаються тримісячні військові збори. Проте зазначимо, що одним із популярних виправдань росвійськових полонених у перші тижні після вторгнення було, що нібито вони "їхали на навчання".

Також у Генштабі повідомили, що в окупованому росією регіоні Молдови — так званому Придністров’ї з росіянами проводять агітацію.

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