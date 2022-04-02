Сім’ям загиблих в Україні військових РФ не виплачують компенсації: чим пояснюють

Влада все ще відмовляється називати свою "спецоперацію" справжньою війною

У Росії почастішали випадки, коли родичі військовослужбовців, які померли в Україні, залишаються і без годувальника, і без додаткової фінансової підтримки з боку держави. Так, наприклад, якщо раніше компенсацію "зажали" в Челябінську, то тепер такий випадок повторився у Костромі.

На те, як Батьківщина залишає цілі сім’ї з горем та без додаткової копійки, звернув увагу радник голови МВС України Антон Геращенко.

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У своєму Telegram-каналі чиновник опублікував скрін записи із забороненого в Україні "ВКонтакті". Користувач Антон Лебедєв розповідав про загибель свого друга Леоніда Пантелєєва, який служив у званні єфрейтора в 331-му полку Повітряно-десантних військ РФ у Костромі.

Похорон загиблого відбувся ще 16 березня, хоча точна дата смерті невідома. У соціальних мережах останній раз військовий був онлайн ще 7 березня.

За словами Антона Лебедєва, разом із Пантелєєвим загинуло чимало його товаришів по службі, це виправдовують "плануванням, яке підкачало". Натомість виникає й інша проблема — щодо фінансової компенсації.

Загиблий десантник Пантелєєв

"Проблема в тому, що за документами він був на навчаннях, і офіційного підтвердження знаходження його в Україні немає. Намагаємося допомогти сім’ї з юристами, але це надто дороге задоволення, тим більше в наші дні", — зазначається у публікації.

Цікаво, що та сама мати Пантелєєва нічого не говорить із цього приводу, проте остання її публікація в соцмережі присвячена саме загибелі сина.

У міській адміністрації Костроми визнають — хлопець загинув на території України. Проте точного місця смерті не вказують, пишуть, що він "захищав свою країну та свій народ від військової загрози", але чомусь "під час спецоперації" на Донбасі. Жодного слова про можливу виплату фінансової компенсації не йдеться. Зате багато звичного для Росії пафосу щодо "будемо пам’ятати подвиг".

Зазначимо, що практика показує: із подібним ставленням влади щодо виплати фінансової допомоги стикаються багато російських родин, які отримали повідомлення про смерть військовослужбовця на війні в Україні. Хоча є й випадки, коли подібна компенсація все ж таки нараховується. При цьому за більш ніж місяць війни на території української держави вже загинуло понад 17,8 тисяч бійців російської армії.

Звичайно ж, її розмір не зрівняється з тим, що українська влада має намір виплачувати сім’ям загиблих під час бойових дій службовців ЗСУ. За словами Володимира Зеленського, родичі, які зазнали такої важкої втрати, зможуть розраховувати на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень.