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Сім'ям загиблих у війні з Росією українських воїнів виплатять по 15 мільйонів гривень: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Українські військові отримають гідну зарплату за знищення ворога Новина оновлена 28 лютого 2022, 22:28
Українські військові отримають гідну зарплату за знищення ворога

Зарплата у військових, які борються з окупантами, зросла до рівня 100 тисяч гривень/місяць.

Родинам загиблих у війні з російськими окупантами військовослужбовців ЗСУ виплачуватимуть по 15 мільйонів гривень одноразової допомоги.

Про це у понеділок, 28 лютого, у вечірньому зведенні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Уряд України вже ухвалив відповідне рішення.

"Військовослужбовці, що безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів із національної безпеки й оборони – розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісячно. Також сім’ям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень", — заявив прем'єр-міністр.

Крім того, за дорученням президента України Володимира Зеленського всі військовослужбовці отримають щомісячну додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Шмигаль додав, що проти росіян постав весь український народ. Допомогу паливом, медикаментами, продуктами, технікою надає приватний бізнес та добровольці, а українська держава почала працювати у режимі "все для фронту – все для перемоги".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна пропонує російським військовим здаватись за хорошу винагороду. А на Рівненщині за кожного вбитого окупанта платять 50$.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #ЗСУ #Денис Шмигаль
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