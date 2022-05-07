Коли закінчиться війна в Україні і чи буде ядерний удар – інтерв'ю Столтенберга для Welt Am Sonntag

Генсек НАТО не виключає можливого затягування військового конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав інтерв'ю німецькому виданню Welt Am Sonntag. Наскрізної темою розмови стала війна в Україні.

Зважаючи на об'ємність матеріалу, "Телеграф" зібрав найголовніші тези із розмови із політиком в одному матеріалі.

Про перебіг війни в Україні

У найближчі тижні Україні слід бути готовою "до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших поневірянь і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів".Альянс не виключає, що війна з Росії може зайняти місяці, а то й роки. Щоб цього не сталося, Захід активно озброює Україну.

"У довгостроковій перспективі Україна не може захищатися лише зброєю радянських часів, а має перейти на сучасну західну зброю. Тільки так Київ зможе успішно відбити російське вторгнення".

Про результат протистояння росії та України

"Україна має виграти цю війну, бо захищає свою країну. Члени НАТО ніколи не приймуть незаконну анексію Криму. Ми також завжди виступали проти російського контролю за частинами Донбасу на сході України. Союзники підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтримуватимемо Україну доти, доки президент Путін продовжуватиме цю війну. Проте зрештою український уряд та український народ мають ухвалити, яким може бути мирне рішення. Ми не можемо це зробити".

Про підтримку від НАТО

НАТО продовжить підтримувати Україну, адже "має на це право", проте війська запроваджувати не планує.

"Ми маємо зробити все, щоб війна в Україні не перекинулася на інші країни. Ось чому ми не спрямовуємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але Альянс навмисно не є партією війни".

Про можливість Третьої світової війни

Шанс на Третю світову війну завжди існує, однак його завжди потрібно максимально применшувати.

"Ми завжди повинні серйозно ставитись до ризику виникнення великої війни. Саме тому існує НАТО. Війна жахлива. Війна означає знищення. Завдання альянсу — максимально мінімізувати ризик війни за рахунок стримування та колективної оборони".

Про ядерний удар зі сторони росії

Російський кривавий диктатор володимир путін навряд чи використає ядерну зброю проти України чи інших країн.

"Ми чуємо загрозливу ядерну риторику російського керівництва. Це безвідповідально та необдумано. Ядерну війну не можна виграти і ніколи не слід вести, зокрема й у Росії. З початку війни в Україні 24 лютого НАТО не помітила жодних змін у ядерній стратегії Росії".

Про членство інших держав у НАТО

Швеція та Фінляндія можуть стати членами Альянсу. Таким чином, і вони, і НАТО сигналізують росії — ніхто не може визначати подальше майбутнє держав, крім них самих.

"путін пішов на війну, бо хотів менше НАТО на своїх кордонах. Тепер він досяг протилежного: він отримує більше НАТО біля своїх кордонів, більше присутності Альянсу на східному фланзі і, ймовірно, двох нових членів НАТО. путін не досяг своєї мети".