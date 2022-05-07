Генсек НАТО відповів, чи може війна в Україні стати початком Третьої світової

Політики більшості країн намагаються мінімізувати масштабну війну

Імовірність великого зіткнення різних країн, які переростуть у Третю світову війну, постійно існує. Проте, за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс постійно працює над зниженням ризику такого сценарію — навіть у контексті нинішнього російсько-українського протистояння.

Про це політик розповів у свіжому інтерв’ю німецькому виданню Welt Am Sonntag, передає "Телеграф".

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Столтенберг пояснює, що всупереч твердженням російської пропаганди, Північноатлантичний Альянс ніколи не був "партією війни".

"Ми завжди повинні серйозно ставитися до ризику виникнення великої війни. Ось чому існує НАТО. Війна жахлива. Війна означає знищення. Завдання Альянсу — максимально мінімізувати ризик війни за рахунок стримування та колективної оборони, і тим самим запобігти великомасштабній війні. Ми займаємося цим понад 70 років", — переконує дипломат.

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На його думку, зараз першочергове завдання зробити так, щоб війна в Україні зрештою не стала загрозою для інших держав. Серед інших кроків, зроблених НАТО, — відмова відправити свої війська на допомогу ЗСУ.

При цьому Єнс Столтенберг наголошує: західні країни мають право підтримувати українців, у тому числі й постачання озброєння. Одночасно НАТО нарощує власні сили на східному фланзі Альянсу. Це робиться для того, щоб країни-учасниці об’єднання почувалися захищенішими.

"Москва має чітко розуміти: напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів", — заявив політик.

Раніше ми писали про те, що Столтенберг думає про війну росії в Україні і як довго, на його думку, триватимуть активні бойові дії. Генсек докладно пояснив, що має зробити Захід, щоб уникнути затягування воєнного конфлікту.

Також "Телеграф" розповідав, яке епохальне рішення іноземних політиків фактично допомогло змінити перебіг війни в Україні.