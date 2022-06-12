Головний редактор "Апострофа", військовий оглядач Денис Попович розповів, чого чекати від зустрічі "Рамштайн-3" у Бельгії

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня, а саме 15 червня, проведе у Брюсселі чергову зустріч Контактної групи по обороні України.

Перша, нагадаю, відбулася 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн". Що, власне, подарувало назву формату.

Рамштайн-2 проходив 23 травня — не очно як перша зустріч, а онлайн. До міністрів оборони країн НАТО та союзників приєдналися нові члени. І нам пообіцяли нові зразки озброєння.

Чого ж чекати від Рамштайну-3?

Не думаю, що варто розраховувати на якісь кардинальні рішення.

Головне, чого слід досягти – це прискорення та розширення поставок західного важкого озброєння. Нам потрібна важка далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, баражуючі боєприпаси — все те, що дозволить вражати противника в глибині його побудов. Так зможемо обрізати логістичні ланцюжки ворога, вражати його штаби, склади з боєприпасами та паливом.

Високоточні засоби та далекобійна артилерія також потрібні нам для контрбатарейної боротьби, тому що противник, як і раніше, перевершує нас у вогневій потужності.

Якщо після Рамштайна-3 постачання підуть до нас повноводною річкою, то зустріч можна вважати успішною.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Підсумки Рамштайну-3 стануть неприємним сюрпризом для росіян. Вже на полі бою Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" прогнозував, якою буде третя зустріч міністрів оборони країн НАТО та союзників