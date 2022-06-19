Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко прокоментував прогнози російських експертів щодо особи спадкоємця путіна на посаді президента росії:

НАЗВАЛИ ЧОТИРИ КАНДИДАТИ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЇ ПІСЛЯ СМЕРТІ ПУТІНА

Про це сказали російські експерти. Вони часто люблять говорити про "спадкоємця" і дуже чекають смерті Путіна. Загалом у Кремлі всі чекають на смерть Путіна і тому дуже його хвалять і славлять. Це нормально ... Про мертве або добре, або нічого

Є чотири найімовірніші кандидати – Сергій Кирієнко, Сергій Собянін, Дмитро Медведєв та Микола Патрушев.

Сергій Кирієнко – перший заступник керівника Адміністрації президента РФ, фактично голова внутрішньополітичного блоку Кремля

Сергій Собянін — мер Москви з 2010 року (на цій посаді замінив Юрія Лужкова).

Дмитро Медведєв – заступник голови Ради безпеки РФ, голова партії Єдина Росія. Медведєв вже був у кріслі президента РФ із 2008 по 2012 роки.

Микола Патрушев – секретар Ради безпеки РФ.

Справді, в Москві вже кілька років говорять про кандидата Собяніна. Але там є одна велика проблема. Його просто ненавидять дві Вежі Кремля, які дуже пов’язані із силовими структурами. Складно в такій ситуації Собяніну обійняти посаду Президента Росії, маючи таких ворогів поруч. Щодо Медведєва це швидше жарт. Кирієнко та Патрушев — це скоріше "гравці на полі". Вони хочуть, але розуміють, що конкурентів дуже багато. Справді "спадкоємця" шукають і сперечаються. Біда в тому, що дуже багато бажаючих і багато ворогів навколо.

Історія повториться. Як свого часу все Політбюро (точніше Президія ЦК КПРС) чекало на смерть Сталіна, а потім і почалося: Берія, Маленков, Молотов, а потім і Хрущов, який з початку виграв, а потім програв. Те саме й зараз. Буде нове обличчя, яке зараз нецікаве та малозрозуміле, як свого часу був Леонід Брежнєв.