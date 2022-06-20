По пунктах: чому ймовірність білоруського вторгнення в Україну мінімальна - Ігар Тишкевіч
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Експерт у питаннях міжнародної та внутрішньої політики Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" оцінив можливість відкритого вступу Білорусі у війну проти України
Знову пішло інформаційне напруження щодо гіпотетичного відкриття "білоруського фронту". ЗМІ опитують військових і не лише експертів.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, який раніше запевняв, що Україна усвідомлює загрозу з боку білоруської держави, яка продовжує стягувати свої війська до українських кордонів, видав нову заяву.
За його словами, президент України доручив низці державних органів провести перевірку готовності чотирьох областей до оборони у разі можливого повторного наступу окупантів із території Білорусі.
При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua оцінив можливість підключення армії Білорусі до російської повномасштабної війни проти України як "не дуже високу".
І тут я з ним погоджусь. Імовірність відкритого вторгнення Білорусі в Україну, як і раніше, є відносно невеликою. По ряду причин.
Пункт перший. Згадаймо, що сталося нещодавно на Пітерському економічному форумі – і не тільки там. Ті самі досить різкі висловлювання казахського лідера Токаєва.
Останнім часом ми бачимо зміну поведінки Азербайджану, дистанціювання від рф Вірменії. Від розгойдування ситуації відскочили навіть проросійські політики Молдови та так званої "Придністровської Молдавської Республіки".
Від участі у війні намагається відскочити і Південна Осетія, яка спочатку нібито спрямовувала свої війська в Україну (повернувшись потім досить швидко додому).
Тобто росія явно слабшає. І в державах, які вона вважала своєю периферією, починаються відцентрові процеси. Місцеві еліти бачать, що в Кремля не доходять до них руки. На цьому тлі, з погляду логіки, для Лукашенка немає жодного сенсу вплутуватися у війну.
Пункт номер два – наявність сил та засобів у самій Білорусі. Силами білоруської армії, тієї частини, яка є мобілізованою та готовою, вирішити будь-які тактичні, а тим паче стратегічні завдання вторгнення в Україну самостійно – неможливо.
Пункт номер три. Настрій білоруського суспільства. Коли соціологія показує, що у тому чи іншому виді вторгнення або участь білоруських військ у війні проти України підтримує не більше 10% населення (тобто – 90% "проти"), з погляду політичної доцільності піти на такий крок – самогубство. А Лукашенко намагається зробити все, що зміцнює його владу.
Тепер просте завдання на логіку. Складаємо всі перераховані пункти і думаємо – чи білоруське вторгнення в Україну зміцнюватиме владу Лукашенка?
Відповідь зрозуміла. Як і ймовірність участі білоруських збройних сил у війні проти України.
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