Експерт у питаннях міжнародної та внутрішньої політики Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" оцінив можливість відкритого вступу Білорусі у війну проти України

Знову пішло інформаційне напруження щодо гіпотетичного відкриття "білоруського фронту". ЗМІ опитують військових і не лише експертів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, який раніше запевняв, що Україна усвідомлює загрозу з боку білоруської держави, яка продовжує стягувати свої війська до українських кордонів, видав нову заяву.

За його словами, президент України доручив низці державних органів провести перевірку готовності чотирьох областей до оборони у разі можливого повторного наступу окупантів із території Білорусі.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua оцінив можливість підключення армії Білорусі до російської повномасштабної війни проти України як "не дуже високу".

І тут я з ним погоджусь. Імовірність відкритого вторгнення Білорусі в Україну, як і раніше, є відносно невеликою. По ряду причин.

Пункт перший. Згадаймо, що сталося нещодавно на Пітерському економічному форумі – і не тільки там. Ті самі досить різкі висловлювання казахського лідера Токаєва.

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Останнім часом ми бачимо зміну поведінки Азербайджану, дистанціювання від рф Вірменії. Від розгойдування ситуації відскочили навіть проросійські політики Молдови та так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

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Від участі у війні намагається відскочити і Південна Осетія, яка спочатку нібито спрямовувала свої війська в Україну (повернувшись потім досить швидко додому).

Тобто росія явно слабшає. І в державах, які вона вважала своєю периферією, починаються відцентрові процеси. Місцеві еліти бачать, що в Кремля не доходять до них руки. На цьому тлі, з погляду логіки, для Лукашенка немає жодного сенсу вплутуватися у війну.

Пункт номер два – наявність сил та засобів у самій Білорусі. Силами білоруської армії, тієї частини, яка є мобілізованою та готовою, вирішити будь-які тактичні, а тим паче стратегічні завдання вторгнення в Україну самостійно – неможливо.

Пункт номер три. Настрій білоруського суспільства. Коли соціологія показує, що у тому чи іншому виді вторгнення або участь білоруських військ у війні проти України підтримує не більше 10% населення (тобто – 90% "проти"), з погляду політичної доцільності піти на такий крок – самогубство. А Лукашенко намагається зробити все, що зміцнює його владу.

Тепер просте завдання на логіку. Складаємо всі перераховані пункти і думаємо – чи білоруське вторгнення в Україну зміцнюватиме владу Лукашенка?

Відповідь зрозуміла. Як і ймовірність участі білоруських збройних сил у війні проти України.