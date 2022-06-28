Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа":

Російський диктатор володимир путін, який санкціонував вторгнення в Україну, найближчим часом має намір відвідати дві країни центральної Азії — Таджикистан і Туркменістан. Таджикистан, нагадаю, входить до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), серед членів якого також росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан.

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Важко уявити, що путіну внаслідок цих поїздок вдасться втягнути когось у війну проти України.

Вже була зустріч представників ОДКБ, де росіянам чітко дали зрозуміти – ніхто цій війні не радий, ніхто в неї не має наміру втягуватися.

Єдина країна, яка так чи інакше вже у цій війні – Білорусь, фактично анексована росією. З білоруської території йдуть запуски ракет, там відбуваються постійні навчання, передислокація, аеродроми РБ, як і її розконсервована військова техніка – у повному розпорядженні росії.

Також путін заявив, що хоче розмістити в Білорусі установки Іскандер-М, здатні нести ядерні боєголовки на відстань до 500 км. Йдеться і про модернізацію білоруської авіації, щоб вона також могла нести ядерну зброю. Тож у РБ у Кремля все схвачено. І єдине, чого поки що не вдалося, це втягнути білоруську армію у пряме бойове зіткнення з українською. Але росіяни над цим, схоже, наполегливо працюють.

Щодо інших країн-членів ОДКБ (Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан), то там путінці успіхів не мають. Показовим у цьому плані є нещодавній виступ на економічному форумі в Пітері президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва. Де він своїми висловлюваннями, в тому числі про невизнання так званих "ДНР" і "ДНР", фактично втер ніс путіну.

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Отже, не видно, щоб російські партнери з ОДКБ горіли бажанням вступити у війну з Україною. Тим більше, що вбачають наслідки цієї війни для росії – і військові втрати, і іміджеві, і економічні. І це санкції ще не позначилися на росії повною мірою.

Про те, чи вступить Білорусь у відкриту війну, ми гадаємо з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. На мій погляд, РБ і так втягнута. У тому числі ракетними ударами, які були і продовжуються з її території. Відомо також, що на Київщині під час атаки у лютому-березні знаходилися білоруські військові, хоч і під російськими прапорами.

Тож тією чи іншою мірою неформально, але Білорусь уже воює проти України. А чи наступатиме своїми військами? Думаю, тут слід звертати увагу на те, що каже наша розвідка – військова та зовнішня. Судячи з того, що нещодавно заявляв керівник Головного управління розвідки (ГУР) Буданов – на даний момент таких загроз з боку РБ немає.

А як буде за тиждень-два – сказати складно. Все змінюється дуже швидко.