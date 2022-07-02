Президент аналітичного центру "Політика", народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов розповів, чого чекати українцям у липні

Ми вступили у другий місяць літа та черговий – з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Чого і чому нам чекати від липня?

Звичайно, найважливішим залишатиметься військове протистояння на полі бою. Російські війська намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Але навряд чи протягом липня їм вдасться досягти успіху на Слов’янському та Краматорському напрямках. На жаль, очікується продовження обстрілів населених пунктів. Залишається загроза деяких ворожих дій з боку Білорусі чи провокацій у Придністров’ї.

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Є шанс на поступове збільшення асортименту та кількості постачання в Україну важкого озброєння, зокрема систем ППО та ракетних систем залпового вогню. Це допоможе стримувати атаки противника, але поки що буде недостатнім для переходу в наступ. Буде продовжено діалог про постачання танків, критично важливих для наступальних операцій.

Липень – час для знаходження рішення щодо розблокування українських портів та вивезення зерна.

Ймовірно, буде досягнуто угоди за участю Туреччини та ООН, або ще й інших міжнародних посередників-гарантів.

У дипломатичному напрямку варто відзначити початок роботи комісії з розробки гарантій безпеки України. Комісію очолюють голова Офісу президента України Андрій Єрмак та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Система гарантій міститиме як наявність в Україні власних високотехнологічних збройних сил, так і зобов’язання країн-партнерів щодо негайного надання військової допомоги та запровадження санкцій у разі нової агресії проти нашої країни.

У липні відбудеться представницька конференція у Лугано, де буде представлено перший варіант "плану Маршалла" щодо відновлення України. Комплексний проєкт містить як інфраструктуру частину, так і стратегію реформ щодо побудови нової економіки та оптимізації державного управління. За підсумками зустрічі у Лугано можна буде зрозуміти перспективи отримання фінансової допомоги під ці проєкти, оскільки найбільші суми можна залучити коштом заарештованих російських активів.