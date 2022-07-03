Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" розповів, чим унікальні Військово-морські сили України

У першу неділю липня, тобто сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День Військово-морських сил. Цього року свято має особливий відтінок, враховуючи широкомасштабну агресію Росії проти України.

На сьогодні Військово-морські сили України є феноменальним явищем. Майже не маючи скільки-небудь значних бойових кораблів, вони реально змагаються з окупаційним Чорноморським флотом РФ за контроль над Чорним морем.

У списку трофеїв – крейсер "Москва", рятувальний корабель "Василь Бех", а також низка інших плавзасобів противника.

Визволення острова Зміїний також можна записати в актив ВМСУ.

Хтось зауважить, що ці успіхи стали можливими багато в чому завдяки військовій допомозі західних партнерів. Але яка, по суті, різниця, якщо головне на сьогодні завдання виконується – ворожий флот тримається на відстані від наших берегів, а Одеса практично в безпеці від висадки десанту. Сподіватимемося, що в майбутньому ВМСУ обзаведуться сильними бойовими кораблями й стануть ще потужнішою силою у басейні Чорного та Азовського морів.