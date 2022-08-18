Український блогер, телеведучий та політичний діяч Антон Швець пояснив, чим супутник, який купив Сергій Притула за гроші на "Байрактари", важливий для військових

Фонд Притули молодці і їх донатори молодці.

Люди які пишуть "про підписку на фото" та "навіщо супутник, якщо США дає дані" ви дивні.

Це не підписка, що зрозуміло з пресрелізу компанії-оператора. Це саме резервування супутника зараз і оперейтінг у майбутньому.

Стосовно даних, я так розумію питання ставлять радники Рєзнікова та Залужного з допусками? Нє, ну а чо? Формат за яким США діляться даними навіть з союзниками по НАТО дуже специфічний. Свої супутникові дані Сполучені Штати показують дуже обережно. Скоріш за все те, що ми отримуємо, то не супутникові знимки ез із, а результати після дешифровки та обробки. На обробку та пакування витрачають час. Звісно роздовбати склад це гуд, але тепер цих складів стало менше і потрібно вже ловити колони та ешелони. Оперативно. У тилу ворога. Тому і такий інструмент. Бо такий запит у військових.

Люди ви показились?

Джерело: Facebook-сторінка Антона Швеця