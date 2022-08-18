Рус

Люди, які пишуть "навіщо супутник, якщо США дає дані", ви дивні - Антон Швець

Автор
Антон Швець Антон Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
140
Фонд Притули купив супутник для військових за кошти, які вся Україна збирала на "народні Байрактари" Новина оновлена 18 серпня 2022, 19:56
Фонд Притули купив супутник для військових за кошти, які вся Україна збирала на "народні Байрактари"

Український блогер, телеведучий та політичний діяч Антон Швець пояснив, чим супутник, який купив Сергій Притула за гроші на "Байрактари", важливий для військових

Фонд Притули молодці і їх донатори молодці.

Люди які пишуть "про підписку на фото" та "навіщо супутник, якщо США дає дані" ви дивні.

Це не підписка, що зрозуміло з пресрелізу компанії-оператора. Це саме резервування супутника зараз і оперейтінг у майбутньому.

Стосовно даних, я так розумію питання ставлять радники Рєзнікова та Залужного з допусками? Нє, ну а чо? Формат за яким США діляться даними навіть з союзниками по НАТО дуже специфічний. Свої супутникові дані Сполучені Штати показують дуже обережно. Скоріш за все те, що ми отримуємо, то не супутникові знимки ез із, а результати після дешифровки та обробки. На обробку та пакування витрачають час. Звісно роздовбати склад це гуд, але тепер цих складів стало менше і потрібно вже ловити колони та ешелони. Оперативно. У тилу ворога. Тому і такий інструмент. Бо такий запит у військових.

Люди ви показились?

Джерело: Facebook-сторінка Антона Швеця

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Супутник #Сергій Притула #ЗСУ