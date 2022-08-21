Український блогер, співзасновник партії "Демократична Сокира", капітан ЗСУ Віктор Трегубов про загибель дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна Дар’ї Платонової:

Щодо Дугінської доньки.

1. Моральний аспект. Я не прихильник звинувачувати дітей у гріхах батьків. Але ця особа набрала власних гріхів якраз на швидку смерть, так що здохла — і ладушки. Те, що Дугіну боляче, тут хіба приємний бонус.

2. Так, вірогідно, завалили свої ж в межах внутрішньої розборки.

3. Я наразі не вірю, що росіяни спробують це використати для збудження ненависті проти українців — мовляв, вони вже й в Росії б'ють. Причин тут декілька, і головна з них — зараз вся російська пропагандистська машина працює рівно на зворотній наратив, а саме на доведення того, що в Білгороді, Курську та Криму, який вони вважають своїм, нічого серйозного не відбувається. Хотіли б показати злих українців — показали б воронку під Джанкоєм та розповіли б, що там був дитячий будинок. А так вони навпаки, дуже намагаються, щоб росіяни не дізналися про те, як може прилетіти їм особисто.

Якщо помиляюся — невдовзі дізнаємося.

Джерело: сторінка Трегубова у соцмережі Фейсбук.