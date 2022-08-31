Рік податкової амністії: три цілі, а які результати?

Наповнення бюджету, розширення бази оподаткування та залучення інвестицій — не вийшло нічого

Податковій амністії в Україні завтра виповнюється рік. Нагадаю, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб є реалізацією однієї з ключових передвиборчих обіцянок Президента Зеленського провести "нульову декларацію" для бізнесу під 5%. Цілком розумно підбити проміжні підсумки, хоча саму амністію нещодавно продовжили на півроку (до 1 березня 2023 року).

Як показує світова практика такого роду заходи охоплюють три ключові цілі: наповнення бюджету; розширення бази оподаткування (передбачається, що, придбавши "індульгенцію за старими гріхами", ухилянт буде сплачувати податки повністю і в строк); створення додаткового джерела інвестицій з активів, які набули легального статусу, включаючи важливий для України аспект повернення капіталів, що раніше втекли з країни.

Читайте також: Категорія Гроші Податкова реформа 10-10-10: маркетинговий трюк чи порятунок української економіки Податкова реформа "усе по 10" — що пропонує влада і як це оцінюють експерти

Виходячи з вищевказаних параметрів, подивимося, що вийшло, дані згідно з недавнім (від 29 серпня) анонсом податкової служби:

Мета 1 "Наповнення бюджету" — НЕ ДОСЯГНУНО

Сума задекларованого до сплати збору склала 269,2 млн гривень — це лише 0,0004% від сплачених платниками податків до бюджету (зведеного) платежів за січень-липень поточного року (0,2692 проти 625,9 млрд);

Мета 2 "Розширення бази оподаткування" — БЛИЗЬКЕ ДО СТАТИСТИЧНОЇ ПОХИБКИ

З початку кампанії задекларовано 4,5 млрд. гривень, що становить 0,00082% від номінального ВВП-2021 (по суті, потенційної бази, з якої сплачуються податки);

Мета 3 "Джерело інвестицій/повернення капіталів, що втекли з країни" — НУЛЬОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Країні для відновлення потрібні сотні мільярдів доларів та 0,1125 млрд дол США (нинішній еквівалент 4,5 млрд грн) крапля у морі.

Весь цей час світ не стояв на місці, багато держав звернулися до механізму амністії як засобу підтримки людей та економіки. Наприклад, Індонезія за один місяць (січень 2022 р.) роботи програми податкової амністії отримала легалізацію активів на 590,9 млн дол США.

Підбиваємо підсумки. Українська податкова амністія у нинішньому форматі – погана політика, яка не спрацювала за рік і, швидше за все, якщо нічого не змінювати, не отримає скільки-небудь економічно видимих результатів у найближчі півроку!