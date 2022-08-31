Год налоговой амнистии: три цели, а каковы результаты?

Наполнение бюджета, расширение налогооблагаемой базы и привлечение инвестиций — не получилось ничего

Налоговой амнистии в Украине завтра исполняется год. Напомню, что одноразовое (специальное) добровольное декларирования активов физических лиц представляет собой реализацию одного из ключевых предвыборных обещаний Президента Зеленского провести "нулевую декларацию" для бизнеса под 5%. Вполне разумно подвести промежуточные итоги, хотя саму амнистию недавно продлили на полгода (до 1 марта 2023 года).

Как показывает мировая практика подобного рода мероприятия охватывают три ключевые цели: наполнение бюджета; расширение налогооблагаемой базы (предполагается, что, приобретя "индульгенцию по старым грехам", уклонист станет платить налоги полностью и в срок); создание дополнительного источника инвестиций из активов, получивших легальный статус, включая немаловажный для Украины аспект возврата ранее сбежавших из страны капиталов.

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Исходя из вышеуказанных параметров, посмотрим, что получилось, данные согласно недавнему (от 29 августа) анонсу налоговой службы:

Цель 1 "Наполнение бюджета" — НЕ ДОСТИГНУТА

Сумма задекларированного к уплате сбора составила 269,2 млн гривен — это всего лишь 0,0004% от уплаченных плательщиками налогов в бюджет (сводный) платежей за январь-июль текущего года (0,2692 против 625,9 млрд);

Цель 2 "Расширение налогооблагаемой базы" – БЛИЗКОЕ К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ

С начала кампании задекларировано 4,5 млрд гривен, что составляет 0,00082% от номинального ВВП-2021 (по сути, потенциальной базы, с которой уплачиваются налоги);

Цель 3 "Источник инвестиций/возврат сбежавших из страны капиталов" — НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Стране для восстановления нужны сотни миллиардов долларов и 0,1125 млрд дол США (нынешний эквивалент 4,5 млрд грн) капля в море.

Все это время мир не стоял на месте, многие государства обратились к механизму амнистии как средству поддержки людей и экономики. Например, Индонезия за один месяц (январь 2022) работы программы налоговой амнистии получила легализацию активов на 590,9 млн дол США.

Подводим итоги. Украинская налоговая амнистия в нынешнем формате – плохая политика, которая не сработала за год и, скорее всего, если ничего не менять, не получит сколько-нибудь экономически видимых результатов в ближайшие полгода!