Год налоговой амнистии: три цели, а каковы результаты? - Вячеслав Черкашин
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Наполнение бюджета, расширение налогооблагаемой базы и привлечение инвестиций — не получилось ничего
Налоговой амнистии в Украине завтра исполняется год. Напомню, что одноразовое (специальное) добровольное декларирования активов физических лиц представляет собой реализацию одного из ключевых предвыборных обещаний Президента Зеленского провести "нулевую декларацию" для бизнеса под 5%. Вполне разумно подвести промежуточные итоги, хотя саму амнистию недавно продлили на полгода (до 1 марта 2023 года).
Как показывает мировая практика подобного рода мероприятия охватывают три ключевые цели: наполнение бюджета; расширение налогооблагаемой базы (предполагается, что, приобретя "индульгенцию по старым грехам", уклонист станет платить налоги полностью и в срок); создание дополнительного источника инвестиций из активов, получивших легальный статус, включая немаловажный для Украины аспект возврата ранее сбежавших из страны капиталов.
Исходя из вышеуказанных параметров, посмотрим, что получилось, данные согласно недавнему (от 29 августа) анонсу налоговой службы:
Цель 1 "Наполнение бюджета" — НЕ ДОСТИГНУТА
Сумма задекларированного к уплате сбора составила 269,2 млн гривен — это всего лишь 0,0004% от уплаченных плательщиками налогов в бюджет (сводный) платежей за январь-июль текущего года (0,2692 против 625,9 млрд);
Цель 2 "Расширение налогооблагаемой базы" – БЛИЗКОЕ К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ
С начала кампании задекларировано 4,5 млрд гривен, что составляет 0,00082% от номинального ВВП-2021 (по сути, потенциальной базы, с которой уплачиваются налоги);
Цель 3 "Источник инвестиций/возврат сбежавших из страны капиталов" — НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Стране для восстановления нужны сотни миллиардов долларов и 0,1125 млрд дол США (нынешний эквивалент 4,5 млрд грн) капля в море.
Все это время мир не стоял на месте, многие государства обратились к механизму амнистии как средству поддержки людей и экономики. Например, Индонезия за один месяц (январь 2022) работы программы налоговой амнистии получила легализацию активов на 590,9 млн дол США.
Подводим итоги. Украинская налоговая амнистия в нынешнем формате – плохая политика, которая не сработала за год и, скорее всего, если ничего не менять, не получит сколько-нибудь экономически видимых результатов в ближайшие полгода!
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