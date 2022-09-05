Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа":

Колишній президент росії Дмитро Медведєв, який є заступником секретаря Ради безпеки росії, видав чергову резонансну заяву. Він звинуватив колективний Захід у спробі спровокувати розпад російської федерації. І наголосив, що такі спроби можуть призвести навіть до "кінця світу".

Важливо розуміти, що в росії на сьогоднішній день багато говорять про майбутній "транзит влади" та пошук наступника для володимира путіна. Екс-президент дмитро медведєв, схоже, теж сподівається зайняти своє місце в цьому процесі, приєднавшись до табору "яструбів". На його думку, це є для нього перспективним. Звідси і всі його гучні заяви щодо "судного дня".

Ціна цим заявам відома. Медведєв обіцяв "судний день" у разі удару по Криму. Удар був і не один, а грізне попередження про "судний день" Медведєву довелося тихенько видалити. Навряд чи до цієї політичної фігури, яку підозрюють у надмірному захопленні спиртним, серйозно ставляться навіть у росії.