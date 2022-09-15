Поки що Путін може продовжувати плекати мрії про виконання в Україні програми-мінімум. Вони ще живі - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав, чого путін хотів досягти свого вторгнення.
Я не раз писав, що кремлівського "щура потрібно варити повільно", щоб він не зробив різких рухів.
І тут — трах, бах! — Харківська операція та російські війська тікають. Біжать ганебно під улюлюкання в соцмережах і жалобну зневіру на рос-ТВ.
І яка відповідь Путіна? Масова мобілізація? Немає. Ядерні удари? Немає. Є лише удари по українській інфраструктурі. Що для нас болісно, але не смертельно.
Річ у тому, що потрібно пам’ятати путінську програму-мінімум:
- вся територія Донецької та Луганської областей,
- сухопутний коридор в Крим,
- доступ біля Північнокримського каналу.
З усього цього в нього ще немає контролю над усією Донецькою областю. Тому поки що Путін може продовжувати плекати мрії про виконання програми-мінімум. Вони ще живі.
Думаю, що й визволення херсонського правобережжя для нас стане великою перемогою, а для нього, хоч і серйозною поразкою, але не смертю для "мінімалки".
Імхо, Путін уже змирився з тим, що цього разу всю Україну він не отримає. Тобто програма-максимум у його свідомості зазнала краху. Але він, як я вже писав, може сам себе обдурити та вирішити, що доб’ється цього якось потім, коли знову підкопає сили.
Але рано чи пізно настане той самий "тривожний, але дуже цікавий момент", коли й план-мінімум зазнає краху, а загроза втрати Донбасу та Криму для Кремля перестане бути гіпотетичною.
І важливо, щоб на цей момент кремлівська влада і російська армія були "зварені" — виснажені, морально пригнічені та не схильні до різких рухів.
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