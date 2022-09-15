Пока Путин может продолжать лелеять мечты о выполнении в Украине программы-минимум. Они еще живы - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк напомнил, чего путин хотел добиться своим вторжением
Я не раз писал, что кремлевскую "крысу нужно варить медленно", чтобы она не сделала резких движений.
И тут — трах, бах! — Харьковская операция и российские войска бегут. Бегут позорно под улюлюканье в соцсетях и траурное уныние на рос-ТВ.
И каков ответ Путина? Массовая мобилизация? Нету. Ядерные удары? Нету. Есть только удары по украинской инфраструктуре. Что для нас болезненно, но не смертельно.
Дело в том, что нужно помнить путинскую программу-минимум:
- вся территория Донецкой и Луганской областей,
- сухопутный коридор в Крым,
- доступ к Северо-Крымскому каналу.
Из всего этого у него еще нет только контроля над всей Донецкой областью. Поэтому пока Путин может продолжать лелеять мечты о выполнении программы-минимум. Они еще живы.
Думаю, что и освобождение херсонского правобережья для нас станет большой победой, а для него, хоть и серьезным поражением, но не смертью для "минималки".
Имхо, Путин уже смирился с тем, что на этот раз всю Украину он не получит. То есть программа-максимум в его сознании потерпела крах. Но он, как я уже писал, может сам себя обмануть и решить, что добьется этого как-нибудь потом, когда снова подкопит силы.
Но рано или поздно наступит тот самый "тревожный, но очень интересный момент", когда и план-минимум потерпит крах, а угроза потери Донбасса и Крыма для Кремля перестанет быть гипотетической.
И важно, чтобы к этому моменту кремлевская власть и российская армия были "сварены" — изнурены, морально подавлены и не склонны к резким движениям.
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