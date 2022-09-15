Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк напомнил, чего путин хотел добиться своим вторжением

Я не раз писал, что кремлевскую "крысу нужно варить медленно", чтобы она не сделала резких движений.

И тут — трах, бах! — Харьковская операция и российские войска бегут. Бегут позорно под улюлюканье в соцсетях и траурное уныние на рос-ТВ.

И каков ответ Путина? Массовая мобилизация? Нету. Ядерные удары? Нету. Есть только удары по украинской инфраструктуре. Что для нас болезненно, но не смертельно.

Дело в том, что нужно помнить путинскую программу-минимум:

вся территория Донецкой и Луганской областей,

сухопутный коридор в Крым,

доступ к Северо-Крымскому каналу.

Из всего этого у него еще нет только контроля над всей Донецкой областью. Поэтому пока Путин может продолжать лелеять мечты о выполнении программы-минимум. Они еще живы.

Думаю, что и освобождение херсонского правобережья для нас станет большой победой, а для него, хоть и серьезным поражением, но не смертью для "минималки".

Имхо, Путин уже смирился с тем, что на этот раз всю Украину он не получит. То есть программа-максимум в его сознании потерпела крах. Но он, как я уже писал, может сам себя обмануть и решить, что добьется этого как-нибудь потом, когда снова подкопит силы.

Но рано или поздно наступит тот самый "тревожный, но очень интересный момент", когда и план-минимум потерпит крах, а угроза потери Донбасса и Крыма для Кремля перестанет быть гипотетической.

И важно, чтобы к этому моменту кремлевская власть и российская армия были "сварены" — изнурены, морально подавлены и не склонны к резким движениям.