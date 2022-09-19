Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" проаналізував, як провали рф в Україні відбилися і на інших стратегічних напрямках

Ситуація на Південному Кавказі, чергове загострення між Вірменією та Азербайджаном, яке ми спостерігали минулого тижня, має прямий зв’язок із подіями в Україні. А саме – росія намагалася затверджувати свій вплив на пострадянському просторі, зокрема й за допомогою військової сили.

Однак провал на українському фронті показав, що російська армія не така сильна, як це здавалося раніше. Військове ослаблення росії через невдачі в Україні призвело до послаблення її впливу і на Південному Кавказі, куди вже активно заходять нові гравці. Насамперед, це Туреччина.

Користуючись підтримкою Туреччини, Азербайджан намагається вирішити всі свої територіальні питання з Вірменією, яка, у свою чергу, вже не може розраховувати на допомогу росії. Банально для цього Кремль не має ні сил, ні політичного впливу. Варто прогнозувати подальший відступ рф з кавказького регіону.