Український журналіст та мандрівник Євген Іхельзон вважає, що Україна перемогла в інформаційній війні

Не знаю, чи ви помітили, що війна смислів вже закінчена. І вона закінчилася повною перемогою України.

Путінська зграя більше не здатна нічого довести, більше не виглядає як "теж у чомусь права". Крапки розставлені, інтернет-баталії стихли.

Західні країни потихеньку голосують за визнання Росії спонсором тероризму, оголошують військові дії геноцидом українців, рухаються у бік створення трибуналу з метою засудити воєнні злочини Кремля.

Всі тяжкі та реактивні наративи Москви підбиті, згоріли, особовий склад в особі Дугіна, Прилепіна і Соловйова ще скиглить, але нас уже не пройняти повискуванням, підстрибуванням, богоносністю російського народу. Ми знаємо про переваги авіаносця над богоносцем та охоче ділимося цією інформацією.

Залишився найважчий етап, вмити кров’ю цей хор балалаєчників. На полі смислів воювати вже нема з ким.

Джерело: пост Іхельзона у Facebook.