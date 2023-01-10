Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" розповів про розстановку сил

У Республіці Білорусь (РБ) вкотре продовжили військові навчання. Очікується, зокрема, проведення спільних льотно-тактичних навчань збройних сил РБ та РФ. На тлі продовження перекидання російських військ до Білорусі в Міноборони республіки повідомили, що спільне угруповання готове до захисту Союзної держави.

Але якщо ми говоримо про найближчий місяць, наступ з боку РБ малоймовірний. Ні російські мобілізовані, які проходять навчання на полігонах республіки, ні білоруські військовослужбовці до цього не готові. Якщо Росія сконцентрує на території Білорусі хоча б 40 тисяч своїх військовослужбовців – удар можливий. Але зараз їх там приблизно вдвічі менше.

Щодо позиції офіційного Мінська, немає сумнівів, що Лукашенко намагатиметься до останнього петляти, щоб силами своєї армії не вступати у війну. Для нього це дуже великий ризик.

З точки зору ракетних обстрілів, які не проводилися з території РБ по Україні з початку жовтня, є велика ймовірність того, що вони поновляться. Для Путіна важливо перетворити мінський режим на абсолютно неприйнятний. Щоб у Лукашенка та його оточення не було можливості навіть розпочати консультації з західними чи східними партнерами щодо дистанціювання від Росії.

Майже тримісячна відсутність ракетних ударів з боку РБ – питання насамперед наявності відповідної техніки. Росія обстрілює Україну в основному ракетами, які мають морське базування та повітряне. При цьому російські стратегічні бомбардувальники, як правило, знаходяться в глибокому тилу. Вважаючи за краще відстрілюватися з досить великої відстані від України.

РБ знаходиться набагато ближче. Але російському стратегічному бомбардувальнику треба довго летіти, щоб потрапити на територію Білорусі. А останні дві хвилі обстрілів стратегічної авіації РФ з території РБ мали, швидше, демонстративний характер, щоб зробити Мінськ токсичним. Питання було не в кількості ракет та уражених цілей, а в тому, що удари завдавалися саме з території Білорусі.

З точки зору боєприпасів для тих же МіГ-21, які зараз розташовані в РБ. Так, вони мають можливість нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Але, думаю, багато хто бачив інфографіку Міноборони України, яка демонструє, що запаси ракет загалом і "Кинжалів" зокрема у РФ – вичерпалися.

Чи є військове значення витрачати їх з території Білорусі? Для таких ударів, швидше, є політичний сенс, але це краще робити дешевшими засобами ураження.

Стоять у РБ "Іскандери", але питання – хто їх контролює. Лукашенко заявляє, що їх передано армії Білорусі. І якщо їх використають, це означатиме її входження у війну. З усіма наслідками, що звідси випливають. До того ж ракет для "Іскандерів" у противника також залишилося не так багато.