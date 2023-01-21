Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфа" підбив підсумки зустрічі у форматі Рамштайн

Маємо досить масштабні підсумки восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка у п’ятницю, 20 січня, відбулася на однойменній авіабазі США в Німеччині.

Україна отримує значний обсяг озброєння, що дозволить вести активніші дії зі звільнення нашої території.

Ми отримали серйозний пакет американської допомоги, нам починають постачати бронетехніку різні країни (США, Канада і не тільки). Нідерланди за Штатами та Німеччиною заявили, що дають Україні зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot. Надає свої танки Challenger 2 Велика Британія.

Їх небагато, це не такі поширені в Європі, як німецькі Leopard 2, машини, щоб ми могли зібрати необхідну їх кількість з різних країн. Але те, що такий крок зроблено дуже важливо.

Як і те, що йдуть розмови про можливість постачання в Україну літаків F-16.

Але для того, щоб будь-яка європейська країна могла нам їх поставити, необхідно отримати дозвіл США як країни-виробника.

Тішить і те, що ми отримаємо від Європи 19 французьких гаубиць CAESAR.

Але ложкою дьогтю стала позиція канцлера ФРН Олафа Шольца щодо блокування консолідованого рішення щодо масових відправок в Україну німецьких танків Leopard 2. І позиція це розчаровує не лише наше керівництво, а й український народ загалом. Ми чекаємо зовсім іншого масштабу участі Німеччини у протидії російській агресії.

Мало того, обережна позиція Шольца вже є дратівливою для багатьох його партнерів по НАТО. Адже низка країн, насамперед США, Велика Британія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії – темпами, що випереджають Німеччину, допомагають Україні. Німеччина ж в особі Шольца стала в цьому питанні у певному сенсі гальмом.

Зрозуміло, що німці ніколи не думатимуть, як українці, українці – як угорці чи американці. Ми всі різні. Але тут – питання цінностей. Якщо вони у нас реально спільні, про це треба не лише говорити, а й разом їх боронити. І це є основою для спільних дій, спільних зусиль.

Є сенс німцям згадати, що демократичні цінності – це не "Октоберфест", не баварські сосиски під пиво. А щось значно більше.

І я сподіваюся, що це розуміння прийде до нинішнього керівництва Німеччини. І воно зніме перепони, які заважають Україні отримати танки, які необхідні для звільнення наших територій.