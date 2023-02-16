Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфа" пояснив рішення російського командування стягнути авіацію на кордони з Україною

Україна продовжує страждати від масованих ракетних ударів з боку росії, яка, до того ж, зосередила близько 400 літаків і 300 гелікоптерів біля кордону з нашою країною. Союзники дають нам більше боєприпасів та засобів ППО, але з авіацією поки що — заковика.

Той факт, що росія стягнула авіацію до кордонів України, говорить про "кризу жанру". Перший великий наступ майже річної давності проводився агресором батальйоно-тактичними групами. Тобто була комбінація бронетехніки, піхоти, артилерії та систем ППО. Наступ провалився – і торік ворог був відкинутий з Київської області і всієї півночі, з Харківської області, вибитий з Херсона.

На прикладі Бахмута ми бачили трохи іншу тактику — спробу закидати українські позиції нескінченною кількістю піхоти. Результату нема. Такого, який можна пред’явити пропаганді як щось відчутне.

Нині посилюють авіацію: раптом це спрацює. Звісно, авіація це серйозно – не варто їх недооцінювати. Але українська ППО працює ефективно. Чекаємо на нові системи та літаки від наших союзників.