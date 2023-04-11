Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк, чого чекати росіянам від "електронної мобілізації"

Сьогодні в РФ розпочато підготовку до другої хвилі мобілізації.

До законодавства Росії вносяться зміни про створення реєстру військовозобов’язаних, а на додаток до паперових з’являються "електронні" повістки. Ці повістки будуть розміщуватись у реєстрі та розсилатися через портал "Держпослуги". Отримав ти повістку чи ні — байдуже, держава максимум через 7 днів вважатиме, що одержав. Почне із заборони виїзду за кордон, потім обмежить можливість ведення бізнесу, реєстрації авто та нерухомості, а також отримання кредитів. Після цього, мабуть, підтягнуться і якісь кримінальні покарання.

Коли це запрацює – неясно.

Якщо вони спочатку тишком-нишком створили все програмне забезпечення і підготували відповідну інфраструктуру, а зараз під це підганяють законодавчу базу, може запрацювати скоро.

Якщо ж тільки після ухвалення законопроекту почнуть реєструватись і налаштовувати його зв’язок з військкоматами та "Держпослугами", запрацює все це хз коли.

У будь-якому разі не схоже, що запустять "електронну мобілізацію" найближчого місяця. У РФ 1 квітня розпочався плановий весняний призов, і абортувати його на старті навряд чи стануть. А два потоки водночас не потягнуть.

Мобілізація – хвороблива для Кремля процедура, хоч електронна, хоч ні. За ідеєю, її треба було починати ще взимку, але ні. Тягнуть, тому що на першу хвилю народ зреагував вкрай х*еново, а зараз реакція стане тільки гіршою. Тому відволікають це задоволення як можуть.

Можливо Путін та Ко хочуть подивитися на початок давно анонсованого весняного наступу ЗСУ, а потім уже щось вирішувати. У стилі "поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься".

Для нас це тільки плюс. РФ втратила можливість заздалегідь наздогнати стадо мобіків на окуповані території.

А тепер хочуть трохи компенсувати це відставання за допомогою військової цифровізації. Щоб від натискання кнопки "старт" до прийому необхідної клієнтури у військкоматах минуло якнайменше часу.

Далі фантазувати не буду, давайте дочекаємося реалізації хоча б першого етапу.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.