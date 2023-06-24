Блогер, військовий журналіст, письменник про заколот пригожина і про те, що насправді відбувається у росії

У мене чесно сказати весь цей рух з Пригожиним все одно наштовхує на постановку.

Його вчорашня промова була спрямована на двох людей, на Шойгу та Герасимова. Ні на Путіна. Ні на Володіна. Ні на решту когось, хто приймав рішення про вторгнення в Україну. Пригожин сильно гіперболізував негативні факти російської армії і промовчав про Путіна.

Таке відчуття, що кілька місяців тому Путін зібрав в одному залі Герасимова, Шойгу, Кадирова та Пригожина, і заявив:

- Судячи з усього, ми в повному лайні, панове. Тому я оголошую гру. Дивились "Гра у кальмара"? Ну ось тепер залишиться лише один. Воюйте один з одним, правило єдине — не згадувати мене. Мене немає, претензій до мене теж, то всі погані бояри. Переможець буде моїм наступником. Ну, гра розпочалася.

Так бачу.

Ну або Путіна вже немає в живих, там двійник рукою на камеру махає, тому на ньому ніхто нічого не акцентує.

PS Потикайте палицею Кадирова, чи не здох.

Джерело: сторінка Сержа Марко.