Блогер, военный журналист, писатель о мятеже пригожина и о том, что на самом деле происходит в россии

У меня честно сказать вся эта движ с Пригожиным все равно наталкивает на постановку.

Его вчерашняя речь была направлена на двух людей, на Шойгу и Герасимова. Ни на Путина. Ни на Володина. Ни на остальных кто принимал решение о вторжение в Украину. Пригожин сильно гиперболизировал негативные факты российской армии, и умолчал о Путине.

Такое ощущение что несколько месяцев назад Путин собрал в одном зале Герасимова, Шойгу, Кадырова и Пригожина, и заявил:

- Судя по всему, мы в полнейшем дерьме, господа. Потому я объявляю игру. Смотрели "Игра в кальмара"? Ну вот теперь останется только один. Воюйте друг с другом, правило единственное — не упоминать меня. Меня нет, претензий ко мне тоже, то все бояре плохие. Победитель будет моим приемником. Ну, игра началась.

Так вижу.

Ну либо Путина уже нет в живых, там двойник рукой на камеру машет, потому на нем никто ничего не акцентирует.

P.S. Потыкайте палкой Кадырова, не сдох ли.

Источник: страница Сержа Марко.